Eva Ledo aborda con la ministra Pilar Alegría las prioridades educativas de Asturias

OVIEDO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Eva Ledo, ha abordado este miércoles con la ministra del ramo y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, las prioridades de gestión del Principado, entre ellas la aplicación del pacto Asturias Educa, las políticas de bienestar emocional y prevención del acoso y del suicidio o la puesta en marcha de la nueva ley de Formación Profesional.

Ledo y Alegría han mantenido en Madrid un encuentro de algo más de una hora de duración, según ha informado el Principado en una nota de prensa. Entre los temas del orden del día presentados por la consejera asturiana, han destacado el decreto que se está redactando de prevención del acoso escolar.

También le ha transmitido a la ministra la petición de familias que reclaman la elaboración de una ley nacional. Ambas han coincidido en la necesidad de coordinar las políticas que se lleven a cabo en este terreno.

Con respecto al pacto Asturias Educa, Eva Ledo le ha entregado una copia del acuerdo ratificado con cuatro organizaciones sindicales de la escuela pública en el mes de julio.

Además de las medidas de atención a la diversidad y de desburocratización, le ha especificado el punto en el que se reivindica la creación de la especialidad docente de asturiano, para poder dar respuesta a los más de 330 profesionales que en estos momentos ejercen en las aulas del Principado y que no pueden ni estabilizar ni presentarse a oposiciones.

La situación actual y el futuro de la FP también han formado parte de la conversación, la primera oficial que mantiene ambas responsables de Educación. Eva Ledo ha explicado la reordenación de esta área dentro de la administración autonómica y su idea de avanzar con las certificaciones profesionales en los centros educativos.