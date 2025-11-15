Eva Ledo afirma que la gran mayoría de las reivindicaciones de las técnicas de O a 3 ya se han comprometido

OVIEDO 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Eva Ledo, se ha referido este sábado a la huelga de las educadoras de las escuelinas de 0 a 3 y ha indicado que, si bien es cierto que "una huelga es algo negativo", sin embargo "tiene la percepción de que el colectivo de educadoras no conoce los compromisos que ya están adquiridos".

"Las noticias que estoy leyendo y los mensajes que me llegan me hacen sentir esa idea. Mi sensación es que no se conocen los avances ya comprometidos. No obstante, mi intención es seguir divulgando estas medidas y si se observa que todavía se necesita algo más, pues hablarlo", dijo Ledo.

La titular de Educación ha insistido en que le parece que "lo que está puesto ahora mismo a favor del colectivo, obedece a sus reivindicaciones, las cumple y además conjuga el carácter conciliador y la necesidad de dar un servicio a las familias".

Así ha explicado que el colectivo sigue demandando dos técnicas de educación infantil por aula, y ese ya es un compromiso adquirido; sigue demandando apoyos y también ya es un compromiso adquirido, un apoyo por cada tres unidades.

Ha añadido que por otro lado también se sigue escuchando la necesidad de contar con horario que les permita realizar tareas burocráticas no vinculadas directamente al alumnado y ya está también sobre la mesa el compromiso de hasta una hora para estas tareas al día.

"Me da la sensación de que no ha llegado a todo el colectivo las medidas que hay ya sobre la mesa. También se demanda una serie de compromisos en relación con la estabilidad de estas técnicas de educación infantil y ese compromiso también está adquirido y también ha sido puesto de manifiesto en el escrito que les hemos hecho llegar el compromiso de gestionar un procedimiento selectivo específico para las técnicas de educación infantil que en su momento no pudieron estabilizarse porque no se convocaron los procesos oportunos", explicó Ledo.

En este aspecto ha insistido en que está el compromiso de convocar esos procesos, también de generar bolsas en las que se puedan incluir con la antigüedad que ya tienen en sus ayuntamientos así como el encuadramiento en el grupo B y el encuadramiento en la carrera profesional, una vez que se integran en el convenio.

Respecto a la petición de extender unos días no lectivos más allá de los que ahora mismo hay, Ledo ha indicado que cree que esa es la única demanda que no está desarrollada más allá de lo que ahora mismo existe, ya que ha insistido en que ello supondría "perjudicar a la otra parte que hay que tener en cuenta, que son las familias".

"Las familias necesitan contar con un servicio que se les está proporcionando de forma gratuita y de forma en todo el territorio autonómico y tratar de rebajar esos días supone un perjuicio para la familia", dijo la consejera.