Evacuado al hospital un motorista tras sufrir un accidente en Llanes

Archivo - Hospital Grande Covián, en Arriondas, Asturias (España). - Xuan Cueto - Europa Press - Archivo

LLANES, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha sido evacuado este domingo al Hospital de Arriondas con una posible fractura ede tibia y peroné tras sufrir un accidente cuando circulaba por la Sierra de La Cubeta, en el concejo de Llanes.

El afectado ha sido rescatado por el Grupo de Rescate de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), a bordo del helicóptero medicalizado, debido a las dificultades de acceso que presentaba la zona montañosa en la que se ha producido el accidente.

Tras prestarle una primera asistencia en el lugar del suceso y estabilizarlo, los efectivos del equipo de rescate lo han trasladado por vía aérea hasta el centro hospitalario para someterlo a una evaluación médica completa.

La sala del 112 del SEPA ha informado del suceso a la Guardia Civil y al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU).