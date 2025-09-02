El exdirector general de Montes niega haber tenido contacto alguno con los empresarios de Cerredo

OVIEDO 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exdirector general de Infraestructuras Rurales y Montes del Gobierno de Asturias Fernando Prendes ha negado este martes haber tenido contacto alguno con directivos de la empresa que gestionaba la mina de Cerredo, en el municipio asturiano de Degaña, donde se produjo un accidente mortal en el que fallecieron cinco mineros leoneses.

Prendes, que ocupó ese cargo de 2019 a 2023, ha comparecido en la comisión de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) que investiga lo ocurrido y que ha reanudado sus sesiones en septiembre.

La intervención de Prendes se produce un día después de que pasase por la comisión el agente de Medio Natural José Manuel Carral, quien explicó que advirtió sobre la actividad minera en la zona dado que no existía autorización para extraer carbón y que levantó actas. Además, relató que el máximo responsable de la familia propietaria de la mina, Jesús Rodríguez Morán, le llegó a decir que lo tenía todo controlado y que tenía altos contactos en Medio Ambiente. Así lo recogió en un acta el agente.

Sobre ese asunto ha sido preguntado directamente Fernando Prendes. Ha sido el diputado del PP Rafael Alonso quien se ha interesado por si había tenido en su etapa de director general algún contacto con Rodríguez Morán o con algún representante de las empresas Combustibles Asturiana y Leonesa (Combayl) o con Blue Solving. "Ninguno", ha respondido tajante Prendes, señalando que no estableció ningún tipo de relación con ellos.

El agente del Medio Natural había lamentado en su intervención la "desorganización" y "falta de criterios unificados" en la tramitación de denuncias y actas.

Prendes, sin embargo, ha dicho que él no tuvo acceso a ninguna de las actas mencionadas por Carral. "Solamente tengo conocimiento que dentro de lo que teníamos la tramitación de uno de los expedientes, en este caso de una autorización, para una parcela por parte de la empresa Combayl, había un acta, puede ser, en el cual él manifestaba que determinadas ocupaciones dentro del monte, que tenían que ser sometidas en este caso a la autorización de la entidad", ha indicado.

En cualquier caso, ha defendido que todo se desarrollo de acuerdo a la normativa y que se le dio trámite solicitando el correspondiente informe al técnico de zona, a la entidad propietaria. Finalmente se autorizó la superficie para el almacenamiento de maquinaria que había solicitado la empresa.

"Tengo que decir que yo, en mi periodo de director general, no recibí ninguna denuncia, ni desde el punto de vista personal, y mi puerta siempre estaba abierta en todo momento, y anualmente teníamos dos reuniones de coordinación con toda la guardería, no hemos recibido ninguna queja con respecto a este tipo de explotación. Con respecto a esta explotación concreta, ni a ninguna otra, ni en Degaña, ni en Cangas del Narcea, ni en Ibias", ha zanjado Prendes.

El exdirector general es una de las 81 personas que los diputados decidieron convocar en unas sesiones que comenzaron el 28 de julio y que se han reanudado tras el parón de agosto.

El accidente en la mina de Cerredo, situada en Degaña (Asturias), ocurrió la mañana del 31 de marzo de 2025 y se ha considerado el peor siniestro minero en la región de las últimas tres décadas, dejando cinco trabajadores muertos y cuatro heridos.

La tragedia se produjo por la mañana, en una de las plantas subterráneas de la mina de carbón, cuando se desató una explosión atribuida principalmente a la acumulación de gas grisú (metano). Este gas, altamente explosivo al mezclarse con el aire, generó una detonación violenta cuando los operarios realizaban tareas en el espacio.

Las cinco víctimas mortales eran vecinos de comarcas leonesas (Laciana y El Bierzo) y tenían edades comprendidas entre los 32 y 54 años. Tres de los cuatro heridos también residían en León, mientras que el cuarto era originario de Degaña (Asturias). El suceso causó una fuerte conmoción en las comarcas mineras.

Blue Solving carecía de permiso para la extracción de carbón, pero la empresa lo hacía, algo que reconoció la consejera de Transición Ecológica e Industria del Gobierno asturiano, Belarmina Díaz. Ella terminó dimitiendo tras lo ocurrido y la Junta General del Principado de Asturias decidió abrir una comisión de investigación para depurar responsabilidades.