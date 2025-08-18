Las exportaciones de Asturias suben un 4,6% en junio y el Principado logra un superávit comercial de 86,3 millones

Archivo - Trabajos en el puerto de 'El Musel'. - Jorge Peteiro - Europa Press - Archivo

OVIEDO 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones de mercancías del Principado de Asturias alcanzaron en junio de 2025 un valor de 528,5 millones de euros, lo que supone un aumento interanual del 4,6%, pese a registrar un leve descenso del 1,1% respecto a mayo. En paralelo, las importaciones retrocedieron un 5,7% interanual, situándose en 442,2 millones. Con estas cifras, el Principado registró en junio un superávit comercial de 86,3 millones de euros, frente a los 36,4 millones del mismo mes de 2024.

La tasa de cobertura se situó en el 119,5%. El saldo no energético dejó un superávit de 156,6 millones, mientras que el saldo energético, aunque deficitario, se redujo hasta los 70,4 millones, frente a los 119 millones del ejercicio anterior, según los datos provisionales difundidos este lunes por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Las ventas a la Unión Europea representaron en junio el 54,7% del total, con un crecimiento interanual del 3,8%. Dentro de la zona euro, que concentró el 49,9% de las exportaciones, el incremento fue del 10,1%, mientras que las ventas al resto de la UE retrocedieron un 35,1%. Destacaron las fuertes subidas hacia Eslovaquia (+813,7%), Irlanda (+493,7%) y Rumanía (+186,8%), frente a importantes descensos con Reino Unido (-54,8%) y Turquía (-9,5%).

Fuera de Europa, las exportaciones asturianas aumentaron en América Latina (+49,4%), África (+23,9%) y Norteamérica (+13%), mientras cayeron de forma notable en Asia excluido Oriente Medio (-73,4%), Oriente Medio (-61,8%) y Oceanía (-27,5%). Por países, sobresalieron los incrementos a Vietnam (+5,1 millones %), Corea del Sur (+2.507,4%), Argentina (+56,2%), Canadá (+41%) y EE.UU. (+9,9%), frente a descensos acusados hacia Singapur (-99,9%), Arabia Saudí (-82,9%), China (-74,9%) y Taiwán (-69,1%).

En cuanto a las importaciones, ascendieron especialmente las procedentes de África (+89,2%) y Asia (+74,7%), mientras que bajaron las llegadas desde Oceanía (-45,7%), América (-40,1%) y Europa (-5,3%). Los principales países de origen fueron Perú, China, Argelia, Alemania, Australia y Estados Unidos.

En términos de socios comerciales, Asturias registró en junio saldo positivo con Europa, mientras que los saldos fueron negativos con Asia, África, América y Oceanía.