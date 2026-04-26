Foto ganadora del Premio de Fotografía Proyecto Hombre Asturias 2026 - FUNDACIÓN ALVARGONZÁLEZ

OVIEDO, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una exposición conmemora los diez años del Premio de Fotografía Proyecto Hombre de Asturias, patrocinado por la Fundación Alvargonzález. La exposición abrirá sus puertas este lunes 27 de abril a las 18.00 horas.

Según ha informado la Fundación Alvargonzález en nota de prensa, en esta edición ha resultado ganadora la fotografía de Arturo González 'Te veo', con temática de salud mental. El autor recogerá el premio de 1.000 euro en material fotográfico de manos de las presidentas de Proyecto Hombre Asturias y de la Fundación Alvargonzález, Cristina Díaz Negrete y Cecilia Alvargonzález Figaredo el martes, 28 de abril, a las 19.00 horas.

La exposición permanece abierta del 27 al 30 de abril, siendo la inauguración oficial el martes 28 de abril a las 19.00 horas. Las diferentes ediciones de los concursos de fotografía han servido, según la organización, para "llevar diferentes miradas evocadoras a la solidaridad, la esperanza y la capacidad de superación del ser humano", todo ello "piedra angular sobre la que Proyecto Hombre proyecta su modo de intervención con las personas afectadas, sus familias y la propia sociedad en su conjunto". "El objetivo del concurso es sensibilizar a la sociedad mostrando una mirada de esperanza en el cambio y una vida mejor", han explicado.

A lo largo de los diez años de concurso se han presentado más de 300 trabajos relacionados con el cambio climático, el machismo o la salud mental.