La exposición 'La poesía y la mar' unirá la obra de Guillermo Simón con versos de escritores asturianos

OVIEDO 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La exposición pictórica 'La poesía y la mar' será una de las actividades centrales de la programación propuesta por la asociación cultural Asturias Capital Mundial de la Poesía para conmemorar el 21 de marzo, declarado por la ONU, Día Mundial de la Poesía.

La muestra, organizada en colaboración con la Fundación Cajastur, se inaugurará este viernes 20 de marzo, a las 19.00 horas y, podrá visitarse hasta el próximo 26 de abril en la Colegiata de San Juan Bautista de Gijón. Ese espacio será testigo del diálogo íntimo entre disciplinas artísticas, de la mano del pintor maliayo Guillermo Simón y de los versos de escritores asturianos como Berta Piñan, Aurelio G. Ovies, Xuan Bello, Ángeles Carbajal, César Iglesias, José Luis Argüelles, José Luis García Martín, Ceferino Montañés, Agustín A. Biscayar, Javier Almuzara, Dalia Alonso, Pablo Antón Marín y Carolina Sarmiento, entre otros.

A través de 28 obras en las que Simón ofrece su particular visión del Cantábrico, el visitante podrá vivir una experiencia donde la palabra se transforma en color y la imagen se vuelve poema, según los organizadores.

Desde Asturias Capital Mundial de la Poesía, fundada por Graciano García -periodista y director emérito de la Fundación Princesa de Asturias- y que cuenta en la actualidad con más de 18.000 fundadores se muestran ilusionados con el resultado de esta iniciativa en la que "la poesía contemporánea emerge con fuerza de la mar embravecida de Guillermo Simón, con imágenes de las que brotan versos universales que salpican nuestras vidas", señalan.

Por su parte, Simón reconoce que esta exposición no es una muestra más en su dilatada carrera, "es el resultado de un compromiso creativo que nació hace ahora casi dos años". "A propuesta de Graciano García, me sumerjo en una travesía de 24 meses de trabajo ininterrumpido con el objetivo no solo de pintar la mar, sino traducir la poesía al pigmento", apunta.

Para el pintor, la mar es el primer poema que el mundo escribió, una voz grave y persistente que existía antes que nuestras palabras. "Neruda necesitaba del mar para aprender conciencia; Alberti le reprochaba su destierro; Borges lo soñaba eterno. Yo lo miro como quien regresa a un lugar sagrado", afirma.

En la exposición conviven obras de pequeño formato hasta lienzos de 180x180 cm, donde el Cantábrico se manifiesta como un organismo vivo. La técnica empleada se centra en la atmósfera y la veladura.

"Cada trazo es un verso. El color fluye como la marea, dejando que el silencio se cargue de significado", explica Simón. La exposición contará con un programa paralelo de actividades dirigido a diferentes colectivos, entre ellos la comunidad educativa del Principado de Asturias con propuestas específicas para las diferentes etapas formativas.

"De esta forma, se brinda la oportunidad para que las nuevas generaciones cultiven su amor por la literatura y el arte", señalan desde Asturias Capital Mundial de la Poesía. También se está trabajando en la organización de una maratón poética, en un encuentro con artistas de diferentes disciplinas que tiene a la mar como fuente de inspiración y en una mesa redonda a la que se invitará a participar a los escritores que han colaborado en la exposición. Por su parte, la música también estará presente, en este caso, en la inauguración de la mano del Orfeón del Real Grupo de Cultura Covadonga.

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco y con estudios en École Nationale Superieure de Beaux Arts de París, Simón es un pintor de larga trayectoria profesional y expositiva que hasta el momento ha realizado 40 exposiciones individuales y más de un centenar de muestras colectivas en importantes instituciones tanto nacionales como internacionales.

Sus obras han sido reconocidas con numerosos premios nacionales de pintura y están presentes en reconocidas colecciones públicas y privadas. Ha participado en ferias de arte contemporáneo a nivel nacional e internacional como Estampa Artfair, Justmad Lisboa, Feria de arte de Oporte y en exposiciones colectivas en Reino Unido, Francia, Italia, Argentina y Portugal.