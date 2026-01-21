Extinguido el incendio declarado en un bar de La Caridad, en El Franco

Bomberos - SEPA

OVIEDO 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos han apagado un incendio declarado en un bar de La Caridad, en el municipio de El Franco. Quemó la cocina, un congelador y la barra de un bar.

El local resultó afectado por el humo y el calor. No hubo que lamentar daños personales. El fuego se declaró en el bajo de un edificio de tres alturas.

La sala del 112 Asturias recibió el aviso a las 18.42. Al lugar acudieron los bomberos, que dieron por controlado el incendio a las 19.39 horas y extinguido a las 20.28 horas, momento en el que retiraron del lugar y los vecinos regresaron a sus viviendas, según información del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias recogida por Europa Press.