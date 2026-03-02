La FACC analiza el "sobreesfuerzo" al que se ven abocadas las mujeres políticas

Jornada de la FACC sobre mujeres y política. - EUROPA PRESS

OVIEDO 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación Asturiana de Concejos, FACC, acoge este lunes un encuentro de Alcaldesas y Concejalas bajo el título 'Mujer, política local y conciliación'. El objetivo, según la propia presidenta de la FACC, Cecilia Pérez, pasa por visibilizar y abordar las dificultades para conciliar las responsabilidades de la política local con la vida personal, familiar y, en muchos casos, también profesional. En este sentido Pérez aseguró que "realmente hay una gran diferencia entre hombres u mujeres y a estas últimas todavía a día de hoy se les exige un sobreesfuerzo".

A lo largo del encuentro se han puesto sobre la mesa ejemplos de muchas mujeres, líderes políticas, que se vieron obligadas a dar un paso atrás en su carrera política por la dificultad de conciliar su vida laboral y familiar y por la presión a la que se vieron sometidas.

"Creemos es que no existen suficientes instrumentos para la conciliación, que tenemos muchos y muy importantes, pero realmente también intentamos una concienciación social, en el sentido de que hay unas sobrecargas o mayores cargas sobre las mujeres en todos los ámbitos de la crianza, del cuidado de mayores, de más pequeños y demás, que siempre recaen en nosotras, en las mujeres, y en el ámbito político a veces quizás sea más exigente, porque no podemos tener ni horario, ni fecha, ni día", explicó Pérez.

Alcaldesas como la de Avilés, Mariví Monteserín, han aprovechado para hacer un llamamiento ante la necesidad de más mujeres que aporten su visión y saber hacer a la política.

"En primer lugar, mujeres que aporten una visión de la vida mucho más pacífica. Quizá la testosterona igual tiene algo que ver en esto que estamos viviendo, creo que hoy en los liderazgos mundiales que están creando tantos problemas y tantas guerras y tantos desajustes, pues es porque tienen detrás una forma de entender el mundo, la vida y los gobiernos muy masculinizadas. Entonces, yo creo que las mujeres contribuimos a crear sociedades más armoniosas y poderosas", indicó Monteserín.

También ha participado en la jornada la concejala Delegada de Políticas Sociales, Adelina Velasco, que ha indicado que cree que "las mujeres son más conciliadoras" a la hora buscar acuerdos y realizan un esfuerzo "a mayores" a la hora de buscar el diáologo u el consenso.

La jornada, encuadrada dentro de las actividades con motivo del Día Internacional de la Mujer, se planteó como un encuentro-coloquio para compartir experiencias, poner en común buenas prácticas y recoger propuestas concretas que contribuyan a ejercer el cargo en condiciones más sostenibles.