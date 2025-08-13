Factoría Cultural ofrece un taller gratuito a menores de 8 a 16 años para confeccionar collares y pulseras

OVIEDO 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Factoría Cultural, en Avilés, ofrece para este mes de agosto un nuevo taller gratuito, en esta ocasión dirigido a menores de 8 a 16 años. Con el título 'Cuentas y nudos' se trata de crear abalorios con porcelana fría y aprender a formar nudos para hacer collares y pulseras.

Será del lunes 18 al viernes 22 de agosto, en horario de 10.00 a 12.00 horas. Este taller está enfocado para potenciar el desarrollo integral de los más jóvenes, niños y adolescentes de entre 8 y 16 años.

Respecto al contenido, se comenzará moldeando bolas y otras formas con porcelana fría, un material totalmente seguro para los menores, y que seca al aire. Se trabajará la creatividad aplicando texturas, relieves y grabados. Una vez seca la porcelana, se dará color a las piezas, pintándolas con acrílicos, pegando papeles de colores o pequeñas pegatinas. Después se aplicará un barniz al agua para proteger el color. A continuación se practicará con los cordones, haciendo distintos nudos de macramé y corredizos. Con los abalorios ya listos y los nudos aprendidos será el momento de hacer distintas pulseras y collares.