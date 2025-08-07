Factoría Sound vuelve con cuatro conciertos para cerrar el último trimestre con rock

OVIEDO 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El rock, el soul, el heavy y hasta el punk tendrán su espacio en la caja escénica de la Factoría Cultural con la programación del último trimestre de Factoría Sound, que ofrece cuatro conciertos de octubre a diciembre con nombres que arrastran gran número de seguidores y que, como anteriores ocasiones, vaticinan el cartel de todo vendido.

La programación arrancará el 11 de octubre con la presencia de Hippies and Cowboys, una poderosa banda de rock-soul procedente de Nashville (EEUU). Para despedir octubre, el día 31, será el turno de Vulvarine, una banda austriaca, de Viena, compuesta íntegramente por mujeres, que llegará a Avilés para presentar su último disco 'Fast Lane', donde el punk crudo se mezcla con heavy metal y high energy rock and roll para lanzar unas letras reivindicativas y feministas.

También actuará Lilly Hiatt que estará en la Factoría el 6 de noviembre. La cantante nacida en Los Ángeles (EEUU) y criada en Tennesse ofrece un concierto que servirá de viaje por la historia del rock norteamericano.

Factoría Sound cierra el 2025 con Moonshine Wagon, un grupo del Valle de Ayala (Álava) que fusiona bluegrass con toques más heavies solo con instrumentos de cuerda como el violín, mandolina, banjo, bouzouki, guitarra y contrabajo combinado con armonías a 3 voces. Será el 19 de diciembre.