FADE advierte de ayudas "condicionadas" y "menor impacto real" de las medidas anticrisis del Gobierno central

Archivo - La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) ha advertido este sábado de que el decreto del Gobierno central tiene "más impacto en el anuncio que en la aplicación real", al considerar que incluye medidas que "se compensan entre sí" y ayudas "condicionadas".

Tras la publicación en el BOE del plan de 80 medidas presentado por el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez, la organización empresarial ha señalado que la "letra pequeña" cambia sustancialmente el alcance de los anuncios.

FADE ha valorado positivamente las rebajas fiscales en energía y carburantes, al responder a demandas reiteradas del tejido empresarial, pero ha indicado que el análisis conjunto del decreto muestra un paquete cuyo diseño reduce su eficacia real, con ayudas de alcance reducido en la práctica y condicionantes que dificultan su aplicación.

En el caso del transporte, la patronal ha afirmado que es "el más claro", al asegurar que el Gobierno anuncia nuevas bonificaciones mientras elimina instrumentos ya existentes, como el gasóleo profesional, lo que provoca que el efecto neto sea "significativamente menor que el anunciado".

La presidenta de FADE, María Calvo, ha señalado que "los camioneros asturianos no necesitan que se les compense por un lado lo que pierden por otro", sino "medidas eficaces y estables".

Asimismo, la organización ha apuntado a las condiciones asociadas a las ayudas, como la prohibición de despedir para acceder a determinadas medidas, al considerar que introduce incertidumbre y limita su utilidad para muchas empresas.

En este sentido, Calvo ha subrayado que "lo que necesitan las empresas en un contexto de crisis es claridad, eficacia y seguridad jurídica".

FADE ha insistido en que el problema no es el anuncio, sino el diseño del paquete, con medidas que se compensan entre sí, ayudas condicionadas y un impacto real menor del esperado.