FADE cree que las medidas para hacer frente a la crisis se quedan cortas y reclama ayudas directas a varios sectores

Reunión para analizar las consecuencias de la crisis derivada de la guerra en Irán en la economía regional. - PRINCIPADO

OVIEDO 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios, FADE, María Calvo, ha manifestado este lunes que las medidas aprobadas por los ejecutivos central y regional para paliar los efectos de la crisis derivadas de la guerra se "quedan cortas". Así ha indicado que son medidas escasas para colectivos concretos como los transportistas, los agricultores o los autónomos.

Calvo se ha manifestado así tras participar en la reunión entre el Principado y los sindicatos para evaluar las consecuencias de la guerra en Irán en el tejido económico y social de la comunidad. Ha indicado que si bien las ayudas acordadas por el Gobierno de la nación son positivas, considera que "hace falta acompañar más en la exportación".

Ha incidido la presidenta de la patronal que para ellos es importante un mayor esfuerzo para implementar sobre todo ayudas directas a los transportistas, ayudas a los autónomos, ayudas específicamente en la zona rural y ayudas a la exportación

"Este primer paquete de medidas, esta primera solución creemos que debe adoptarse ya, e implementarse lo antes y lo más fácilmente posible. También hemos quedado en reunirnos periódicamente e ir vigilando efectivamente la evolución del conflicto porque pues muy probablemente sea necesario ajustarlas", dijo María Calvo.