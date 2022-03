FADE insta al Gobierno a actuar de forma inmediata ante las consecuencias devastadoras por el paro del transporte

OVIEDO, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, ha instado este martes al Gobierno de España a actuar "de forma inmediata" ante las "consecuencias devastadoras" para la economía que está teniendo el paro del transporte por la subida del combustible.

"Ya lo decíamos desde el primer día que era necesario actuar de forma inmediata o que sino las consecuencias iban a ser terribles y ya se está viendo, están paralizados prácticamente todos los sectores", apunta Calvo.

Advierte además de que se está destruyendo empleo y que si el problema no se resuelve "las consecuencias van a ser muy graves". "No entendemos que no se tomen medidas concretas de forma inmediata como limitar el precio de combustible para los transportistas o reducir impuestos. No se puede ignorar al sector y es necesario actuar ya y no esperar al día 29 de marzo como anunció el ejecutivo", concluye la responsable de los empresarios asturianos.