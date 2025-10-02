FADE insta al Ministerio de Transportes a asumir "su responsabilidad política" con el peaje del Huerna

Archivo - La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) ha exigido este jueves al Gobierno central un compromiso firme y concreto: que se fije una fecha clara para la desaparición del peaje del Huerna, sin más demoras; e insta al Ministerio de Transportes a "abandonar los reproches" y a asumir "su responsabilidad política".

Ha advertido que "cualquier excusa adicional sólo prolonga un agravio que lastra competitividad, encarece costes logísticos e impide la plena igualdad de Asturias en su conexión con la Meseta y el resto del país".

FADE considera "decepcionante" que el Ejecutivo central eluda el problema y opte por "señalar al Principado" en lugar de aportar una solución definitiva. La patronal asturiana ha expresado su "más firme respaldo" al consejero de Movilidad del Principado, Alejandro Calvo, por asumir el liderazgo en la propuesta para suprimir el peaje del Huerna y su apoyo a la Mesa de Infraestructuras promovida por la Alianza por las Infraestructuras.

"Las empresas asturianas no podemos seguir pagando el precio de un peaje injusto mientras se lanzan reproches políticos", ha afirmado la presidenta de FADE, María Calvo, quien ha instado al Gobierno de España a actuar "con independencia de lo que diga Bruselas", al considerar que se trata de "un agravio histórico que lastra la competitividad de Asturias".

FADE ha valorado positivamente que el consejero Calvo respondiera al llamamiento del tejido empresarial y aceptara liderar la iniciativa para la eliminación del peaje, al tratarse de una "demanda histórica del sector productivo regional que no puede demorarse más".