FADE respalda las medidas contra la guerra en Irán, pero rechaza la congelación de alquileres

Archivo - La presidenta de FADE, María Calvo, durante un encuentro empresarial de las patronales del noroeste. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

OVIEDO 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) ha mostrado este viernes su respaldo a las medidas del Gobierno para paliar los incrementos de costes derivados de la guerra de Irán, aunque ha rechazado la congelación de alquileres anunciada, ya que considera que es "fruto de una presión política que no tiene cabida en un paquete anticrisis".

En un comunicado, la patronal asturiana indica que las medidas fiscales como rebajas en el IVA responden a las peticiones realizadas desde la federación. La presidenta de FADE, María Calvo, ha subrayado que la organización reclamó estas medidas "desde el primer día". "Nos alegra que finalmente el Gobierno las haya adoptado", ha afirmado.

No obstante, ha expresado su "profunda preocupación" por la aprobación de un segundo decreto con medidas de vivienda que "nada tienen que ver con la crisis energética derivada de la guerra en Irán". A su juicio, "la congelación del alquiler es una iniciativa ajena al contexto de emergencia, fruto de una presión política incomprensible dentro de la propia coalición de Gobierno, que vulnera la seguridad jurídica, supone una injerencia injustificada en el derecho a la propiedad privada y desincentiva la oferta precisamente cuando más se necesita".