Fallece un hombre en el incendio de una vivienda en Arriondas

OVIEDO, 13 Ene.

Un hombre de 92 años ha fallecido este martes en el incendio de una vivienda registrado en Arriondas, en el concejo de Parres, según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

El suceso tuvo lugar en una casa unifamiliar de dos alturas, donde efectivos de Bomberos del SEPA con base en Cangas de Onís rescataron al hombre del interior del inmueble en parada cardiorrespiratoria mientras procedían a la extinción de las llamas.

Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), hasta el lugar se desplazaron una UVI móvil de Arriondas y una ambulancia de Atención Primaria, cuyos equipos sanitarios practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar al afectado, sin que pudieran salvarle la vida. El incendio calcinó por completo la cocina de la vivienda, mientras que el resto del inmueble resultó afectado por el humo.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 04.34 horas, tras una llamada en la que alertaban de la salida de abundante humo por la puerta de la vivienda y de que una de las ventanas estaba completamente ennegrecida. Los comunicantes indicaron asimismo que en el inmueble residía habitualmente un matrimonio de avanzada edad.

La Sala 112 movilizó una dotación de bomberos del parque de Cangas de Onís, alertó al SAMU y dio aviso a la Guardia Civil. A las 05.07 horas, los bomberos confirmaron el hallazgo de una persona en parada cardiorrespiratoria en el interior de la vivienda y, posteriormente, que no había más afectados.

La Guardia Civil se hizo cargo de los trámites para el levantamiento del cadáver. A las 06.36 horas, una vez extinguido el incendio, los bomberos regresaron a su base.