Fallece Tino Brugos, histórico militante de Suatea

OVIEDO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Suatea ha anunciado este lunes el fallecimiento de su compañero Tino Brugos. "No se puede transmitir el estado de shock en el que sus compañeras y compañeros de Suatea y de decenas de movimientos sociales y de asociaciones en las que Tino no solo participaba, sino que era un imprescindible, nos encontramos", aseguran desde la organización.

Recientemente jubilado como profesor de Historia, su actividad militante continuaba tanto en Cantabria, su tierra natal, como en Asturias, su tierra de adopción.

Sus compañeros resaltan que "la pérdida de una persona como Tino es una tragedia para toda Asturias. No sólo por lo que supone de pérdida de una persona que atesoraba un conocimiento vastísimo de realidades de todo el mundo que contribuyó a acercar y que ofrecía un análisis lúcido sobre los más variados temas. Tino era una enciclopedia viviente. Pero además y, sobre todo, era un luchador incansable".

Su conocimiento sobre la guerra civil española, la revolución del 34, el POUM... iba unido a su constante trabajo militante en defensa de la escuela y los servicios públicos. Defensor de la causa LGTB cuando nadie hablaba de ello, sindicalista y profesor irrepetible, conferenciante, articulista..

"Sus compañeras y compañeros de Suatea, los STEs y la Intersindical Asturiana no sólo no lo olvidaremos, sino que nos comprometemos a que su legado continúe y a seguir enarbolando las banderas que Tino nos dejó en herencia. Que la tierra te sea leve, Tino. Nunca, nunca te olvidaremos", inciden.