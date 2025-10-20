Un fallecido y 12 heridos en los 32 accidentes de tráfico registrados en las carreteras asturianas el fin de semana

Archivo - Autopista del Huerna. AP-66. Carretera. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha fallecido y otras doce han resultado heridas de diversa consideración en los 32 accidentes de tráfico ocurridos en las carreteras asturianas durante el fin de semana.

Según datos proporcionados por la Guardia Civil a Europa Press, el viernes 17 de octubre se produjeron 17 accidentes, en los que resultaron heridas leves dos personas y otras dos pendientes de pronóstico.

El sábado 18 de octubre hubo nueve accidentes, con un fallecido, cuatro heridos leves y dos pendientes de valoración. Finalmente, el domingo se produjeron 6 accidentes con dos heridos leves.