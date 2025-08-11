Un fallecido y 29 heridos en los 45 accidentes registrados el fin de semana en Asturias

Accidente ocurrido el viernes 8 de agosto entre una furgoneta y un camión en la AS-15, en Cangas del Narcea. - SEPA

OVIEDO, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El último fin de semana en las carreteras asturianas se ha saldado con un total de 45 accidentes de tráfico en los que se han registrado 29 heridos y un fallecido.

Se trata de una persona herida con pronóstico reservado, nueve heridos graves, diecisiete heridos leves y otros dos pendientes de valoración, según las fuentes de la Guardia Civil consultadas por Europa Press.

El pasado viernes 8 de agosto, fueron 15 los accidentes, con tres heridos graves, otros dos pendientes de valoración y ocho leves. En lo que se refiere al sábado 9 de agosto se produjeron diecisiete accidentes, resultando una persona herida con pronóstico reservado, otras tres heridas de gravedad y ocho heridas leves.

Por último, en lo que se refiere al domingo día 10 de agosto, el número de accidentes producidos en las carreteras asturianas fue de trece, falleciendo un joven de 33 años en uno de ellos. Además, hubo tres personas heridas de gravedad y otra herida leve.