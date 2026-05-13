La falta de acuerdo sobre el alquiler asequible impide movilizar el suelo residencial de Sogepsa

El diputado del PP de Asturias José Agustín Cuervas-Mons durante el Pleno de este miércoles en la Junta General. - PP ASTURIAS

OVIEDO, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Junta General del Principado de Asturias ha rechazado este miércoles una proposición no de ley (PNL) presentada por el Grupo Parlamentario Popular que instaba al Consejo de Gobierno a destinar de forma "inmediata" todos los activos de suelo residencial de la empresa pública Sogepsa a la construcción de viviendas a precio asequible.

La iniciativa decayó tras no aceptar el PP una enmienda de modificación de Convocatoria por Asturias, que exigía que dichas viviendas se destinasen "exclusivamente" al régimen de alquiler para blindar el patrimonio público. El texto original del PP fue apoyado por el propio grupo proponente y por Foro Asturias, mientras que contó con el voto en contra de Vox, PSOE, Convocatoria por Asturias y la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé.

Durante la defensa de la propuesta, el diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons denunció la "indiscutible necesidad de vivienda" en la región y criticó que el Principado mantenga "suelo residencial listo para su construcción" sin utilizar.

Según los datos aportados por el diputado 'popular', Sogepsa dispone de 35 parcelas en nueve municipios (Avilés, Cangas del Narcea, Mieres, Langreo, Luanco, Luarca, Parres, San Martín del Rey Aurelio y Villaviciosa) que suman más de 126.500 metros cuadrados edificables con capacidad para 1.088 viviendas.

Cuervas-Mons defendió la colaboración público-privada para "abaratar el precio" y acusó al Gobierno de tener "alergia" a estas fórmulas mientras la empresa pública acumula "pérdidas millonarias".

POSTURAS DE LOS GRUPOS

Desde Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas compartió el diagnóstico sobre la crisis habitacional pero rechazó la "ambigüedad" del PP. Vegas advirtió del riesgo de que el suelo público acabe en manos de "especuladores" o "fondos buitre" si no se garantiza el régimen de alquiler permanente. "La vivienda no es un negocio, es un derecho", subrayó para justificar su rechazo al no aceptarse su enmienda.

En una línea similar, la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, criticó que la propuesta no aclarase si el suelo se vendería o transferiría a manos privadas. "Nuestro 'no' se debe a la falta de blindaje de la propiedad pública", señaló Tomé, quien defendió que el problema real es la falta de oferta en alquiler asequible.

Por su parte, el diputado de Vox Gonzalo Centeno fue el más crítico con la gestión de Sogepsa, calificándola de "chicharro" y "atentado al contribuyente". Centeno exigió el "cierre y liquidación" de la sociedad, alegando que ha costado 144 millones de euros a los asturianos y que su estructura actual solo sirve para "socializar pérdidas" de una gestión inmobiliaria "ruinosa".

Desde el PSOE, el diputado José Ramón García acusó al PP de estar más preocupado por "dinamizar el sector de la construcción" que por el derecho al techo. "Ustedes tienen mucho peligro porque tienen una trayectoria", afirmó García, quien supeditó el apoyo del PSOE a la aceptación de la enmienda de IU sobre el alquiler.

Finalmente, el portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares, fue el único que respaldó la iniciativa del PP, recordando que su formación ya logró aprobar en 2024 una moción para desbloquear desarrollos urbanísticos y movilizar suelo infrautilizado de Sogepsa, una vía que, a su juicio, sigue "sin aprovecharse".