La falta de relevo generacional amenaza la sostenibilidad de los autónomos en Asturias, según UPTA

OVIEDO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA España) ha alertado este miércoles sobre la problemática que supone el envejecimiento de la población para la sostenibilidad del trabajo por cuenta propia. Según sus datos, 12.409 autónomos del Principado de Asturias tienen más de 60 años, lo que implica que uno de cada cinco se jubilará en los próximos cinco años.

Además, según ha detallado la UPTA en una nota de prensa, de estos autónomos, más de 3.000 ya han cumplido los 66 años. Según la Unión, actividades como la Construcción y el Comercio son las más amenazadas por la falta de relevo generacional.

Esta situación también afecta a los trabajadores asalariados, con más de 1,5 millones de empleados mayores de 60 años en España, lo que convierte el envejecimiento poblacional y la falta de relevo en un "problema estructural que amenaza la sostenibilidad de la economía española en su conjunto", tal y como han detallado.

UPTA ha destacado "el papel fundamental de la inmigración como motor del emprendimiento, innovación y acelerador para la repoblación de las zonas rurales y localidades pequeñas".

La organización ha recordado que ha desarrollado iniciativas propias, como el Plan Integral de Relevo Generacional, que propone integrar a personas migrantes y estudiantes de formación profesional para recibir formación y asumir el relevo de actividades económicas en riesgo de desaparecer.

En este marco, UPTA ha anunciado que celebrará el primer Congreso Nacional de Relevo Generacional del Trabajo Autónomo los días 21 y 22 de octubre en Lebrija (Sevilla), un encuentro que reunirá a responsables públicos, líderes sociales, expertos y autónomos para construir propuestas que permitan desarrollar una estrategia nacional.

UPTA ha propuesto además la creación de un gran pacto de Estado que involucre a los ministerios de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Transición Ecológica y el Reto Demográfico y Hacienda, entre otros, para situar el relevo generacional en el centro de la agenda política.