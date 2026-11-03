La familia Masaveu irrrumpe en el puesto 30 de los más ricos de España con 1.700 millones

Los 100 españoles más ricos de Forbes (2026) - EUROPA PRESS

OVIEDO/MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El fundador de Inditex, Amancio Ortega, su hija Sandra, Juan Roig (Mercadona), Juan Carlos Escotet (Abanca) y Rafael del Pino Calvo-Sotelo (Ferrovial), se sitúan como las cinco grandes fortunas españolas, según el ránking de la lista de 'Los 100 españoles más ricos' de Forbes España. La familia Masaveu ha entrado en el puesto 30 de los más ricos de España con un patrimonio de 1.700 millones.

En concreto, la suma de las 100 fortunas españolas en 2026 asciende a la cifra récord de 300.530 millones de euros, lo que supone un incremento del 16,1% respecto al pasado año.

Así, Amancio Ortega, el accionista mayoritario de Inditex, lleva más de una década encabezando esta clasificación, desde 2014, y su fortuna se ha elevado un 13,9% en comparación a 2025, hasta los 125.200 millones de euros, consolidándose en el 'top 10' mundial de Forbes USA.

Tras él se sitúa su hija Sandra Ortega -única mujer entre los cinco primeros puestos de la lista-, cuya fortuna asciende a los 11.500 millones de euros.

El presidente de Mercadona, Juan Roig, escala hasta el tercer puesto con una riqueza de 9.800 millones de euros, lo que supone un 24% más, mientras que en la cuarta plaza irrumpe el presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, con 8.100 millones de euros, un 31% más de patrimonio que el año pasado.

Por su parte, el presidente de Ferrovial, Rafael del Pino Calvo-Sotelo, cede dos posiciones para caer al quinto puesto de la clasificación, con una fortuna valorada en 7.800 millones de euros.

De esta forma, completan el 'top ten', Hortensia Herrero, junto a su marido Juan Roig una de las principales accionistas de Mercadona y vicepresidenta de la compañía, con 5.500 millones euros; Florentino Pérez, presidente de ACS y del Real Madrid, con 4.900 millones de euros; el empresario de centros comerciales Tomás Olivo con 4.900 millones de euros; María del Pino Calvo-Sotelo, presidenta de la Fundación Rafael del Pino con 4.200 millones de euros; y Miguel Fluxà, presidente ejecutivo del grupo Iberostar, con 4.100 millones de euros.

LA EDAD MEDIA DE LA LISTA SE ELEVA A LOS 70 AÑOS

De esta forma, España se enfrenta en los próximos años al mayor relevo de herencias corporativas de su historia, ya que la edad media de la lista ha subido hasta los 70 años, lo que ratifica que la consolidación de la riqueza en España sigue requiriendo décadas de acumulación.

Así, a la cabeza de los grandes veteranos figura Amancio Ortega, que en marzo cumplió 90 años. Con él aparecen históricos de la empresa española como Miguel Fluxà Roselló (88 años), que atesora 4.100 millones con Iberostar; Juan Abelló (84 años), con 3.100 millones desde Torreal; y los hermanos March Delgado, que acumulan miles de millones a través de Banca March y Corporación Financiera Alba.

Los septuagenarios mantienen un peso clave en los primeros puestos, destacando Juan Roig (77 años) y su mujer Hortensia Herrero (76 años), así como Florentino Pérez (79 años), quien este año irrumpe con fuerza en el top 10 general, mientras que en el segmento de los sexagenarios, Rafael Del Pino (68 años) y Juan Carlos Escotet (67 años) lideran un grupo dominado fuertemente por las infraestructuras y la banca tradicional.

Por otro lado, la lista Forbes de los más ricos de España en 2026 deja fuera a apellidos que estuvieron presentes el año anterior como Dolores Ortega, Primitiva Renedo, Luis Fernández Somoza, las dos ramas Molins, la familia Grifols o los García-Baquero. Unas salidas que no obedecen tanto a pérdidas dramáticas como a la exigente subida del listón de entrada, que 'expulsa' a quienes no han podido seguir el gran ritmo de revalorización del mercado, según precisa la publicación.

PRESENCIA HISTÓRICA DE FORTUNAS FEMENINAS

Por otro lado, las mujeres afianzan su peso en la élite empresarial española y este año ocupan el 28% de las posiciones del ranking, ya quelas 100 mujeres más ricas suman 64.779 millones de euros en 2026, lo que supone un alza del 14% respecto al año pasado.

Sandra Ortega se mantiene un año más como la mayor fortuna femenina en España, concentrando ella sola cerca de una quinta parte de todo el patrimonio femenino del país. En el sexto puesto global y en el segundo entre las mujeres figura la vicepresidenta de Mercadona, Hortensia Herrero, con una riqueza valorada en 5.550 millones de euros.

En el noveno puesto global repite María Del Pino Calvo Sotelo, presidenta de la Fundación Rafael del Pino, que acumula una fortuna valorada en 4.200 millones de euros, manteniéndose como un pilar estable en la cúpula de las grandes fortunas de España.

A ellas se suma la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, que debuta en el puesto 97 con 550 millones de euros. Esta entrada, resulta doblemente significativa, ya que coincide por primera vez en la clasificación con su hermano Javier Botín, que ocupa el puesto 81 con 700 millones de euros.

Respecto al mayor ascenso en la clasificación de este año lo protagoniza Fernando Masaveu y familia. El presidente de Corporación Masaveu entra directamente en el puesto 30 con un patrimonio de 1.700 millones de euros, suponiendo la mayor irrupción en el ranking desde 2021. La familia asturiana lidera un conglomerado que es accionista de referencia de la eléctrica EDP, Bankinter y Línea Directa.

Otras grandes entradas de perfil industrial y renovable son las de José Manuel Cortizo, fundador de Aluminios Cortizo, que irrumpe en el puesto 76 con 750 millones de euros; y Enrique Riquelme (Grupo Cox), que se coloca en la posición 90 con 620 millones de euros, siendo el principal exponente joven de las energías limpias.

FORTUNAS RELACIONADAS CON EL FÚTBOL

Respecto al mundo del deporte, los empresarios vinculados al fútbol con mayor patrimonio siguen siendo Juan Carlos Escotet (Abanca/Deportivo de La Coruña) con 8.100 millones de euros; Florentino Pérez (ACS/Real Madrid), con 4.900 millones de euros; y Fernando Roig (Pamesa/Villarreal), con 2.400 millones de euros.

En esta edición, destaca especialmente Florentino Pérez, cuya fortuna ha crecido un 58%, catapultándole al top 10 general. Además, Miguel Ángel Gil Marín, CEO del Atlético de Madrid, ingresa en el puesto 78 con 730 millones tras la entrada del fondo Apollo en el club rojiblanco.

Por su parte, el sector de la cultura y el arte mantiene a sus clásicos en la lista como Carmen Thyssen, con su colección de arte, ostenta un patrimonio valorado en 1.300 millones de euros, situándose en la 45 posición; mientras que Julio Iglesias se consolida un año más como el cantante más rico de España, ocupando el puesto 92 con una fortuna estimada en 600 millones de euros.

MADRID LIDERA EN NÚMERO DE RICOS, PERO GALICIA CONCENTRA EL DINERO

Por comunidades autónomas, la Comunidad de Madrid se consolida como el territorio con más miembros en la lista, ya que aglutina a un total de 33 fortunas con una riqueza conjunta de 54.600 millones de euros.

A la capital le sigue Cataluña, con 26 fortunas y 33.040 millones de euros, mientras que Galicia sigue siendo la comunidad que más dinero acumula con 147.050 millones de euros repartidos en apenas cinco fortunas, gracias al 'efecto Inditex', ya que Amancio y Sandra Ortega suman el 45,5% del patrimonio total.

Por su parte, la Comunidad Valenciana (20.640 millones de euros) y Baleares (18.130 millones de euros) han experimentado crecimientos superiores a los 4.000 millones cada una, impulsadas por Mercadona y el sector hotelero, mientras que crece Asturias, gracias al debut de la familia Masaveu y entra directamente en el 'top 10' autonómico de la riqueza nacional.