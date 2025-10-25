La Familia Real llega a Valdesoto para enregar el Premio al Pueblo Ejemplar 2025

OVIEDO, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Familia Rea ya ha llegado a Valdesoto para entregar el Premio Pueblo Ejemplar de Asturias 2025, otorgado a esta parroquia por la Fundación Princesa de Asturias.

A su llegada, los Reyes Felipe VI y Letizia, junto a la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, han saludado a miembros del Gobierno del Principado y de las autoridades locales de Valdesoto, así como a vecinos que esperaban con entusiasmo la visita.

En concreto, han llegado a Valdesoto a las 11.30 y han disfrutado de una primera representación teatral que los vecinos han preparado para su visita en el 'prau' de la Casona de Leceñes, edificada a finales del siglo XVIII, un ejemplo de casa hidalga de planta rectangular y dos alturas, con un patio en el que encontramos una panera y un pajar. A continuación harán una visita por la parroquia para conocer sus tradiciones y sus lugares de interés.