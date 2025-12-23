'Los fantasmas de la señora Scrooge', el 29 de diciembre en Los Canapés

Presentación de la obra - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

OVIEDO 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés ha acogido este martes la presentación esta mañana de la obra de teatro 'Los fantasmas de la señora Scrooge', que se representará el lunes 29 de diciembre en el Centro Sociocultural Los Canapés a las 19.00 horas con entrada gratuita.

La obra ha sido presentada esta mañana en el Ayuntamiento por la concejala de Cultura, Yolanda Alonso, y por la escritora y actriz Dulce Victoria Pérez Rumoroso, que es la autora de un texto inspirado en un clásico de Charles Dickens y que supone un giro en la trama al convertir al protagonista masculino en una mujer a la que a lo largo de la función, con la aparición de sus fantasmas, se le ablandará su endurecido corazón.

Junto a la concejala y Pérez Rumoroso, también directora de la obra, ha estado una representación del grupo de teatro Gato negro integrado sobre todo por niños y adolescentes. La obra que se representará en Los Canapés cuenta con la participación de unos 30 actores y actrices, en su mayoría menores y también algún adulto.

'Los fantasmas de la señora Scrooge' es una obra destinada al público familiar y cuenta con una atractiva puesta en escena y un espectacular vestuario de época para desarrollar una historia muy propia de las fechas navideñas.