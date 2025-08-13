La FAVO urge al Ayuntamiento a poner en marcha el plan de desbroces y denuncia su dejadez

OVIEDO 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Oviedo ha denunciado este miércoles que mediado el mes de agosto el Ayuntamiento de Oviedo ha sido incapaz aún de poner en marcha el plan de desbroces que debería estar en este periodo en su segunda fase.

Alertan los vecinos de que especialmente en la zona rural del concejo la situación es preocupante con carreteras y caminos invadidos por la maleza donde caminar o circular por ellos resulta tremendamente peligroso ante la nula visibilidad en gran parte de ellos.

A través de un comunicado inciden en que a esta circunstancia se añade el riesgo de incendio por las altas temperaturas y la escasez de precipitaciones en las últimas semanas.

"Hay que tener en cuenta que la vegetación seca actúa como elemento combustible, facilitando la expansión del fuego. Es imperativo realizar limpiezas periódicas, especialmente los meses previos al verano para reducir de manera sustancial el peligro de incendio. Esta contingencia supone una amenaza latente para los habitantes de la zona rural del concejo, innecesaria, si los responsables de su gestión en el equipo de gobierno municipal hubieran sido capaces de hacer correctamente las responsabilidades que les fueron asignadas", indican.

Por ello desde la Federación de Asociaciones Vecinales de Oviedo (FAVO), instan una vez más, a la inmediata puerta en marcha del nuevo plan de desbroces municipal.