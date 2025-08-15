La Federación Asturiana de Concejos presenta el sábado en la FIDMA el Programa Falamos 2025

OVIEDO, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Federación Asturiana de Concejos (FACC) presentará este sábado, 16 de agosto, a las 12.45 horas, en la Sala de Prensa del Pabellón del Principado en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA), el Programa Falamos 2025 de enseñanza de asturiano y gallego-asturiano.

La presentación de Falamos 2025 contará con la participación de la Consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Ana Vanesa Gutiérrez González, y la Presidenta de la FACC, Cecilia Pérez Sánchez.

Falamos comenzó en 2022 con cursos básicos de asturiano y eonaviego. En 2023 se incorporaron las versiones online y, en 2024, se amplió la oferta con cursos presenciales de nivel intermedio de asturiano. Como novedad, en 2025 se lanza un curso telemático de iniciación al asturiano.

Las inscripciones en estos cursos pueden realizarse a través de la web.