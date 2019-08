Feito (FADE) insta al Principado a tomar medidas de cara a "salvar" el futuro de la industria asturiana

Publicado 02/08/2019 11:13:24 CET

El presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Belarmino Feito, ha recordado este viernes que el nuevo Gobierno asturiano tiene una tarea importante en lo que a la industria respecta. "Asturias es una región industrial y con tradición industrial, es un activo importante que tiene, pero estamos en una situación crítica en la que es necesario tomar decisiones de cara a salvar el futuro de la industria", ha apuntado.

En cuanto a las perspectivas de futuro en este sector, Feito ha indicado que "todo va a depender de que tengamos un precio de la energía competitivo". A su juicio, "todo va a estar supeditado a eso".

Feito espera, que cuando haya un Gobierno en firme, salga adelante la regulación de un estatuto electrointensivo, para la industria asturiana "es vital" y "no solo para Alcoa sino para otras empresas asturianas como ArcelorMittal o Asturiana de Zinc que también tienen el mismo problema".

"A pesar de que este es un asunto que se viene demorando y que está paralizado porque tenemos un Gobierno en funciones, esperemos que el nuevo Gobierno aborde este asunto con urgencia porque es totalmente imprescindible para la industria asturiana", ha insistido.

Feito también se ha referido a la situación que vive ArcelorMittal, "viene avisando de que las medidas adoptadas son insuficientes, ya no es cuestión de las pérdidas que ha arrojado en este primer semestre del año sino de la amenaza que sufre el acero en Europa por el tema de los impuestos medioambientales".

Admás ha advertido de que "por falta de aviso no es" ya que "desde ArcelorMittal han venido avisando de manera constante". Por ello, espera que "no llegue el momento, como con Alcoa, en el que alguien tenga que arrepentirse de no haber adoptado las medidas necesarias".

Por otro lado, ha recordado que el futuro de Duro Felguera "sigue en el aire". "Todo el mundo debe tomar conciencia de que es un asunto que está sin resolver, hay que consolidar una solución definitiva con cierto apoyo institucional", ha añadido.