Felipe González: "Es imposible gobernar por Twitter, los líderes lanzan su tuit y las consecuencias son irreparables"

Adrián Barbón defiende el uso de las redes para defender la democracia



OVIEDO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ex presidente de Gobierno del PSOE, Felipe González, ha hablado este jueves en Avilés del impacto de las redes y las nuevas tecnologías y lo que ello supone para la libertad de expresión y ha advertido que es "imposible gobernar por Twitter".

"Hoy los líderes políticos gobiernan a golpe de Twitter y una vez que lanzan el tuit, ahí está, las consecuencias ya no son reparables, aunque hay algunos que creen que las pueden reparar porque borren todo su historial", ha dicho Felipe González, que ha indicado que no obstante su esperanza es que la condición humana va a prevalecer a la red y a la inteligencia artificial.

Ha lamentado el expresidente que hoy en día, por culpa de las redes tenemos "más inquisidores que nunca" y aunque en la actualidad "expresarse con libertad es más fácil, expresarse con conocimiento es cada vez más difícil".



BARBÓN DEFIENDE EL USO DE LAS REDES

Sobre las redes sociales y lo que las mismas suponen para la libertad de expresión también ha hablado en esa misma mesa redonda el presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón que ha defendido su uso.

"¿Hoy un político podría ganar elecciones sin redes sociales? Seguramente sí. Ahora, la cuestión es, por qué vamos a renunciar a un instrumento que otros están utilizando en debilitar la democracia cuando nosotros, muchos, la mayoría, podemos utilizarlo para defenderla", ha reflexionado Barbón.

Ha indicado Barbón que en las redes "se funciona mucho más por emociones que por razones y eso le preocupa, porque pudiendo convertirse un espacio para la reflexión, las grandes reflexiones apenas existen".

"Yo creo que hoy uno de los grandes males, de las grandes amenazas, precisamente, a la democracia, es la perversión de la utilización de las redes sociales que se convierten en una degradación permanente. Y las redes se pueden utilizar en cosas muy buenas y se pueden utilizar en cosas muy malas. Es decir, las grandes campañas hoy de desprestigio, no ya digo de la política, digo en general, del propio sistema democrático, están las redes", ha dicho.

GONZÁLEZ SOBRE LAS POSICIONES DEL PARTIDO

No han sido las redes sociales la única reflexión del ex presidente del Gobierno. González también se ha referido de manera genérica a las posiciones actuales de su partido.

"Yo defiendo las posiciones del partido, pero nadie lo cree. Creen que yo estoy en contra. No, no, no, no, yo las propuestas del partido me parecen mejores que las decisiones que se toman. Yo defiendo las propuestas", ha dicho González que ha despertado las risas del auditorio.

También ha vuelto a indicar el histórico socialista que no está en contra de que se reforme una parte del pacto constitutivo y ha recordado que la Constitución no es militante.

"Por mucho que lo explico, parece que la gente no se quiere enterar. Nuestra constitución no es militante, no declara enemigos, cada uno puede pensar lo que quiera y proponerlo, lo que no puede es saltarse la ley, eso no puede hacerlo, sea cual sea el lugar que ocupe, por lo tanto es interesante comprender que algunos de los que dicen defender la Constitución, al mismo tiempo tratan de romper la regla constitucional. Creen que están defendiendo la Constitución pero no la están defendiendo y ocurre con bastante más frecuencia de lo que imagina", ha dicho.

Todas estas reflexiones se daban en la primera de las mesas redondas de la XXVIII Reunión Plenaria de la Fundación Círculo de Montevideo que se celebra durante la jornada de este jueves y mañana viernes en el centro Niemeyer de Avilés.