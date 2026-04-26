Feria del Libro de Siero 2026: Autores y 16 expositores en la Pola

Feria del libro en Siero - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Plaza Cubierta de Pola de Siero acoge este domingo la nueva edición de la Feria del Libro de Siero 2026, en horario de 11.00 a 19.00 horas. En esta ocasión la feria cuenta con la participación de 16 expositores entre librerías, editoriales, asociaciones literarias y profesionales del sector.

Según ha indicado el Ayuntamiento en nota de prensa, a lo largo de la jornada, el público asistente puede disfrutar también de la presencia de autores que firman ejemplares de sus obras, en un ambiente que favorece el encuentro entre lectores, escritores y librerías.

La concejala de Comercio y Hostelería, Movilidad y Transporte Público, Patricia Antuña, ha visitado la feria, que se enmarca dentro de la programación organizada con motivo del Día del Libro. El Ayuntamiento ha puesto en valor la importancia de apoyar este tipo de iniciativas que fomentan la lectura y dinamizan la actividad cultural y comercial del concejo, animando a vecinos y visitantes a acercarse y disfrutar de la jornada.