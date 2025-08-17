La Feria de Muestras bate su récord de afluencia con 748.884 visitantes y se consolida como la más visitada de España

OVIEDO, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La 68 edición de la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA 2025) conluye este domingo a las 22.00 horas marcando un récord de visitantes, que alcanzaron los 748.884, y de actos institucionales, con casi 190, tal y como ha informado la Cámara de Comercio.

La sidra ha sido la gran protagonista del evento, con distintos pabellones institucionales dedicados a la emblemática bebida asturiana y numerosos actos con temática relacionada con la misma, culminando con la celebración del Día de la Cultura Sidrera, hoy domingo.

La Feria se ha convertido estos días en un gran escaparate de la sidra, nexo de unión y orgullo de todos los asturianos. Al mismo tiempo, ha permitido darla a conocer a todas aquellas personas que nos han visitado de otras provincias de España y de otros países.

Esta 68 edición de FIDMA también ha destacado por la celebración de casi 190 actos institucionales y otras actividades. Estos eventos constituyen uno de los valores añadidos de la Feria, abarcando ámbitos como el económico, cultural, político, educativo, social, deportivo, solidario o científico, entre otros, lo que refleja una importante apuesta por el debate, la reflexión y la divulgación.

El pasado viernes 1 de agosto tuvo lugar el acto inaugural de la Feria en una multitudinaria celebración a la que asistieron más de 700 personas y en el que estuvo representada toda la sociedad asturiana a través de sus principales instituciones, encabezadas por el Gobierno del Principado, el Gobierno de España y el Ayuntamiento de Gijón.

El balance final de visitantes fue de 748.884 personas, una cifra ligeramente superior a la edición del año pasado y que supone la mayor afluencia de la historia de la Feria, lo que pone de manifiesto que se ha convertido en un patrimonio de todos los asturianos y en una referencia y atractivo más para todos aquellos que visitan el Principado.

La Cámara de Comercio de Gijón considera que tanto la elevada asistencia como la multitud de actos que han tenido lugar, consolidan FIDMA como el evento económico y empresarial del año en Asturias, a lo que hay que sumar que se trata de la feria más visitada de España, según ha detallado la propia entidad.