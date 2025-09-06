La Feria de Muestras y Exposiciones FEMEX 2025 se desarrollará del 9 al 14 de septiembre

OVIEDO, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El municipio de San Martín del Rey Aurelio celebrará del 9 al 14 de septiembre la 33ª Feria de Muestras y Exposiciones FEMEX 2025 en el Parque El Florán. El martes, a las 13.00 horas, tendrá lugar el acto de inauguración en el Aula Cultural Onofre Rojo de Sotrondio, con la intervención del alcalde, José Ramón Martín Ardines, acompañado por autoridades y representantes institucionales.

Durante la apertura está prevista la actuación de la Coral San Martín de Sotrondio, seguida de una degustación de platos gastronómicos típicos del concejo como los nabos, las cebollas y los pimientos, en homenaje a la tradición culinaria local. La programación continúa ese mismo día con el Trofeo de Fútbol Femenino por la Igualdad, talleres de salud y una clase magistral de gimnasia rítmica.

A lo largo de toda la semana, FEMEX ofrecerá una propuesta variada con actividades culturales, deportivas, sociales y lúdicas dirigidas a todos los públicos, organizadas por el Ayuntamiento con la colaboración de asociaciones y entidades del municipio.

El miércoles 10 de septiembre será protagonista la solidaridad con ponencias y actividades sobre integración, mientras que el viernes arrancará la feria comercial en el Polideportivo de Blimea y la III Feria de Artesanía en el Parque El Florán, con la circulación del 'Tren FEMEX' entre los principales núcleos de la localidad. La oferta incluirá actuaciones musicales, presentaciones de libros, talleres prácticos y una carrera solidaria.

El sábado, 13 de septiembre, las jornadas continuarán con la feria comercial y de artesanía, tertulia feminista, presentaciones de actividades deportivas, concursos, ludoteca, semifinales del Trofeo de Bolos y conciertos.

El domingo se celebrará la final del Trofeo de Bolos Cuatreada, el Día de la Sidra, teatro en el Parque El Florán, entrega de premios en el concurso de ganado, y una corderada popular. También habrá actividades infantiles con hinchables, gincanas, fiesta de la espuma y holy party, como cierre lúdico y festivo de FEMEX 2025.