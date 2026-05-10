La Feria del Queso y el Vino reunirá en Avilés a 36 productores de Asturias y otras cinco comunidades

La XLIV Feria del Queso y el Vino de Avilés reúne a 36 queserías y 14 vinaterías - AVILÉS

OVIEDO, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La XLIV Feria del Queso y el Vino reunirá en Avilés a 36 expositores, entre ellos 25 queserías asturianas y 11 nacionales procedentes de seis comunidades autónomas, además de 14 vinaterías y dos panaderías de la región. La cita se celebrará del 22 al 24 de mayo en la Pista de La Exposición.

El certamen permitirá degustar más de un centenar de quesos de diferentes variedades, incluidos productos con denominación de origen protegida como los asturianos Afuega'l Pitu, Casín, Gamonéu y Cabrales, además del Quesuco de Liébana cántabro y el gallego San Simón da Costa.

La feria contará también con otros quesos asturianos reconocidos como Peñamellera-Cueva Llonín, Ovín, La Peral y Taramundi, así como productos elaborados con leche de vaca, cabra y oveja, tanto pasteurizada como cruda. La oferta se completará con productos lácteos y dulces, entre ellos requesón, yogures y arroz con leche.

Los asistentes podrán acompañar las degustaciones con vinos seleccionados de 14 vinaterías asturianas, once de ellas de Avilés.

HORARIOS DE LA FERIA DEL QUESO Y EL VINO

El horario de las queserías será de 11.30 a 15.30 horas y de 17.30 a 22.00 horas, mientras que las vinaterías abrirán de forma ininterrumpida de 11.00 a 24.00 horas. El domingo 24 el cierre se adelantará a las 21.00 horas en las queserías y a las 22.00 horas en las vinaterías.

Como actividades complementarias, el sábado 23 se entregará el diploma al mejor queso de la feria en el Centro de Mayores de Las Meanas y se celebrarán dos catas con entrada libre hasta completar aforo durante el fin de semana.