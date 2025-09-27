La Feria del Trueque y Segunda Mano, este fin de semana

OVIEDO 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, y la concejala de Comercio y Hostelería, Movilidad y Transporte Público, Patricia Antuña, han visitado este sábado la Plaza de Abastos de Pola de Siero con motivo de la presentación de la tradicional Feria del Trueque y Segunda Mano, que se celebra este fin de semana.

El evento tiene lugar en horario de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 horas el sábado, y de 11.00 a 15.00 horas el domingo, y cuenta con la participación de 55 expositores que ofrecen productos de segunda mano e intercambio, fomentando así el consumo responsable y la reutilización.

Además de los puestos, la feria incluye dos talleres especialmente dirigidos al público juvenil y familiar: un taller de coches reciclados, el sábado por la tarde, y un taller de pintado de miniaturas, el domingo por la mañana.

El alcalde subrayó que "la experiencia nos parece súper interesante: que la gente tenga un espacio en el que poder vender y dar una segunda o incluso tercera vida a aquellas cosas que todos acumulamos en nuestras casas y que, por distintos motivos, ya no utilizamos".

Añadió que se trata de "una especie de Wallapop, pero físico, con 55 expositores que no son empresas ni autónomos, sino vecinos y vecinas que aprovechan esta ocasión para deshacerse de objetos que, en muchos casos, llevan años sin usarse".

García señaló también que este tipo de ferias no solo permiten recuperar algunos euros y deshacerse de cosas que ya no se usan, sino también contribuir a la economía circular, reutilizando y compartiendo. Recordó que esta iniciativa comenzó también el año pasado en Lugones, donde volverá a celebrarse próximamente, dada la alta demanda de la ciudadanía.