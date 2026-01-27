Fernández Lanero (UGT) pide "no demonizar" el transporte ferroviario

El secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero. - EUROPA PRESS

OVIEDO 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, ha lanzado este martes un mensaje sobre la alta velocidad en el Comité de la organización al hilo del accidente ocurrido en Adamuz y ha indicado que "la alta velocidad es un medio de transporte seguro y lo último que podemos hacer es demonizar un medio de transporte como ese".

Ha considerado el secretario de UGT Asturias que, tras el accidente seguro que va a ser necesario habilitar más protocolos de mantenimiento, escuchar mucho más a los trabajadores del sector ferroviario, a los maquinistas, reducir mucha burocracia en esos mantenimientos y llevar algún proceso de internalización reduciendo también las subcontrataciones que se hacen en esos procesos.

No obstante ha insistido en que "lo que si es verdad es que la alta velocidad es un medio de transporte seguro".

Este ha sido uno de los muchos asuntos que se han abordado en el Comité de UGT Asturias en el que el sindicato ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar el posicionamiento de la Unión Europea.

Así, el sindicato considera que la Unión Europea que tiene que "empoderarse y ser mucho más firme ante el actual contexto internacional y desde luego tiene que fortalecerse, fortalecer su actividad productiva, su talento, su capacidad tecnológica, su capacidad innovadora, tener más cohesión, tener más unidad y reducir cualquier tipo de dependencia del exterior, bien sea a la hora de producir o bien sea a la hora de materia energética o en materia de seguridad".

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

El Comité ha servido además, según adelantó a los medios Fernández Lanero, para volver a dejar clara la posición de UGT respecto a la financiación autonómica. "La postura de la UGT ha sido muy clara, no nos vale este modelo. No es un problema de si es más dinero o menos o si podemos negociar más dinero, nosotros somos partidarios de negociaciones multilaterales, no bilaterales y el problema está en el propio modelo, que ni es vertebrador ni es solidario", incidió el representante sindical.

Fernández Lanero ha incidido en que Asturias, si algo es, es una comunidad cumplidora, responsable, donde se pagan impuestos y donde no hay populismo fiscal. "Aquí no se bajan impuestos, aquí se invierte en los presupuestos regionales, como este año, un porcentaje muy amplio en inversión social. Y nosotros que somos los cumplidores, los que invertimos en políticas públicas, somos los que vamos a quedar desfavorecidos en este módulo de financiación autonómica", dijo.

La subida del SMI, que UGT sigue defendiendo sea del 7%, la reducción de la jornada laboral o las políticas en materia de vivienda han sido otras de las cuestiones que se han abordado en la reunión del sindicato.

Así mismo se ha debatido sobre la salud laboral y la nueva ley que esperan esté lista a finales de febrero o sobre las políticas en materia industrial. Sobre este último aspecto, Fernández Lanero ha destacado la necesidad de llevar a cabo una labor pedagógica que permita poner en marcha cuanto antes el denominado "anillo central".

"Yo pido responsabilidad porque es fundamental que esas sus estaciones, que esos parques de baterías que son necesarias para la puesta en marcha de ese anillo central puedan instalarse y puedan llegar a través de sus autopistas, sus cables eléctricos, allí donde se necesita, aquellos polígonos industriales, a esas grandes industrias que lo necesitan. Lo último o lo peor que podríamos hacer es que algo que hemos conseguido que esté en la planificación ahora surjan miles de plataformas a presentar miles de demandas por donde pasa, por donde se ubica y que se paralice y se alargue el proceso de la puesta en marcha", dijo.