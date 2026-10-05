Fernández Llaneza dice que toca hablar de los problemas de la gente y de las soluciones que cada proyecto plantea

El portavoz del PSOE de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, con los concejales Jorge García Monsalve y Juan Álvarez Areces. - EUROPA PRESS

OVIEDO 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza se ha referido al adelanto de las elecciones generales y ha indicado que "ahora toca hablar de los problemas de la gente y de las soluciones que cada proyecto político plantea".

En este sentido ha incidido en que en que hay un problema que hoy está en el centro de las preocupaciones de muchísimas familias como es el acceso a la vivienda. "Que el Congreso haya tumbado medidas destinadas a proteger a personas vulnerables demuestra hasta qué punto necesitamos que la ciudadanía pueda decidir qué políticas quiere para este país", ha indicado.

El portavoz del grupo municipal socialista ha indicado que ante una convocatoria electoral, lo que corresponde es respetar la decisión del presidente del Gobierno y, sobre todo, respetar la decisión que van a tomar los ciudadanos y las ciudadanas.

"Las urnas son las que tienen que resolver una situación política que en estos momentos tiene un evidente bloqueo parlamentario. Los socialistas tenemos que afrontar estas elecciones con humildad, escuchando a la ciudadanía y explicando con claridad que nuestro compromiso con la mayoría social en vivienda asequible, servicios públicos o derechos sociales necesita la fuerza de los votos", ha añadido.

Ha recordado el socialista que en Oviedo saben bien lo que significa tener mayorías que "gobiernan de espaldas a las necesidades de la ciudadanía" y es por eso que creen que la política tiene que volver a poner a las personas en el centro, con vivienda, servicios públicos, empleo, igualdad y municipios que planifiquen pensando en el futuro.