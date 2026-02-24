Fernández Llaneza (PSOE) reclama la reparación de la senda entre Caces y Las Caldas

Senda entre Las Caldas y Caces - PSOE DE OVIEDO

OVIEDO 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha reclamado este martes la reparación urgente de la senda peatonal que une Caces con Las Caldas. "Un año después siguen existiendo numerosos desperfectos", ha lamentado.

Fernández Llaneza ha recordado que en enero de 2025 ya formuló un ruego en la comisión plenaria de Urbanismo para reclamar el adecuado mantenimiento de este itinerario. "En aquel momento, el equipo de gobierno señaló que tomaba nota y que llevaría a cabo las reparaciones necesarias. Sin embargo, aunque se han realizado algunos arreglos puntuales, el estado de la senda sigue siendo lamentable doce meses después", ha denunciado.

El portavoz socialista ha insistido en que "el mantenimiento y la conservación de los espacios y equipamientos públicos deben ser una prioridad. No tiene sentido invertir recursos públicos para poner en uso una dotación, ya sea un campo de fútbol, un parque infantil o un vial, y después dejar que se deteriore sin actuar".

Ha comentado que la senda verde entre Caces y Las Caldas presenta "importantes deficiencias" que afectarían incluso a la seguridad de las personas usuarias. "Se han detectado desperfectos relevantes en el vallado de seguridad y problemas significativos en el firme en varios tramos paralelos al río, donde existe riesgo de desprendimientos", ha advertido.

Asimismo, hay presencia de pintadas en diferentes puntos del recorrido que evidencian una falta de mantenimiento, ha enumerado Fernández Llaneza. "Un año después constatamos que la situación de desatención continúa, pese a tratarse de una infraestructura muy utilizada por la ciudadanía. No queremos que pase otro año más", ha concluido el portavoz socialista.