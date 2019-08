Fernández (PSOE), sobre el 'Open Arms', recalca que son ciertos gobiernos y no la UE quienes bloquean una ayuda común

Publicado 14/08/2019 13:42:14 CET

El europarlamentario atribuye parte del bloqueo a la "insolidaridad" de algunos países europeos del Este y Norte

GIJÓN, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado socialista asturiano Jonás Fernández ha remarcado este miércoles en Gijón, ante la situación "crítica" del caso del buque de ayuda a refugiados 'Open Arms', que no es la Unión Europea, sino ciertos gobiernos que no quieren acoger a estos y que además impiden que haya una respuesta común europea.

En este sentido, en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en el Día de Europa en el marco de la 63 Feria Internacional de Muestras de Asturias, ha señalado que esta situación "crítica" viene a recordar de nuevo la necesidad de una política europea de asilo, que la Comisión Europea y el Parlamento han intentado impulsar en los últimos años "insistentemente" y que la mayoría de países miembros en el Consejo han estado "bloqueando".

Ha insistido, en este caso, en que se necesita una respuesta humanitaria y una implicación de las instituciones comunitarias, de la propia Comunidad Europea, pero para ello, en la medida de que esas competencias siguen siendo nacionales, Europa necesita la solicitud de los estados miembros para poder hacerlo.

Sobre el caso concreto, ha apuntado que le consta que hay contactos informales, a lo que ha confiado en que, al margen de estos para dar una respuesta inmediata al 'Open Arms', sirva ya como punto final al bloqueo que los gobiernos están haciendo en los últimos años y la incapacidad de estos de reconocer que solo a través de Europa habrá una solución.

También ha mostrado su deseo a que sirva para trasladar a la ciudadanía europea que si no hay una respuesta no es por culpa de las instituciones europeas. "No es la Unión Europea quien está bloqueando una respuesta conjunta sino que son los gobiernos quienes están impidiendo que la UE responda solidariamente", ha sostenido.

Unido a ello, ha indicado que mientras los inmigrantes siguen ahí, algo de lo que ha responsabilizado a gobiernos "muy concretos", que ni quieren acoger a los refugiados o hacer uso de sus propias competencias para dar una respuesta solidaria, pero que además están impidiendo que haya una respuesta común.

Ha reconocido, en este sentido, que hay algunos países, en la frontera del Mediterráneo, y que por ello han estado acogiendo a más refugiados en los últimos años, y esta acogida no ha contado con el respaldo solidario de algunos países del Este o del Norte de Europa que no están en primera línea de la frontera. Una "insolidaridad" que ha existido y ha evitado que hubiera una respuesta común hasta ahora, según él.

Pese a ello, ha considerado "inaceptable" que haya gobiernos como el italiano que estén actuando de una forma "absolutamente irresponsable, jugando con las vidas de muchas personas y que además están bloqueando una respuesta común", se ha quejado.