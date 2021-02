Fernández replica a los grupos que su discurso, lejos del triunfalismo, trató de ser realista y contenido

OVIEDO, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria y Empleo, Enrique Fernández, ha vuelto a intervenir este jueves en la segunda sesión del Pleno monográfico sobre la industria asturiana y lo ha hecho para responder a los grupos parlamentarios a los que ha reprochado que hayan hecho un discurso como si 2020 no hubiese habido una pandemia sanitaria.

Enrique Fernández ha rechazado las críticas a su supuesto triunfalismo en su intervención de este miércoles y ha indicado que, con su discurso pretendió ser "realista y contenido, explicando los hechos contrastables". Además ha indicado que en el caso de los "triunfos que hay" son de "toda la sociedad asturiana" y no suyos.

El consejero ha manifestado que no entiende como se le puede echar en cara que se haya referido a los peligros de deslocalización de empresas como Arcelor, algo de sobra ya conocido. "No puedo aceptar que me puedan colgar a mi algún tipo de mal sobre alguna compañía, como en el caso de ArcelorMittal y ha pedido a la oposición "no dislocar los argumentos".

Fernández también ha indicado que "no pretende ser un agorero" cuando dice que "hay una burbuja informativa y de expectativas" respecto a los fondos europeos y ha recordado que lo que también ha indicado ayer es que Asturias está preparada para recibir esos fondos y con las "maletas llena de proyectos muy relevantes".

También ha afeado a la oposición que hable de las mesas de trabajo "de manera despectiva" y ha defendido su utilidad. En este sentido ha manifestado que "mejor que criticarlas lo que deberían hacer los grupos es presentar propuestas a las mismas, algo que el PP no quiso hacer". "Dónde están ustedes cuando hay que trabajar, estar ausentes", ha dicho al PP.

Sobre las críticas hacia su falta de influencia en el Gobierno de España, Fernández ha indicado que hay una interlocución directa y continua y hacen todas las reclamaciones que consideran necesarias, pero el gobierno asturiano ni "tiene el BOE ni el mando".

El responsable de industria ha pedido además a los grupos que sean ponderados y no hablen únicamente de las empresas que van mal, achacándole esta situación al Gobierno y ha recordado que son muchas las empresas de diferentes sectores los que van bien y o se llevan al parlamento. "Debemos hacer un debate ponderado sobre una industria asturiana que tiene problemas pero también fortalezas", ha dicho.

Así mismo se ha puesto a la "entera disposición" de todos los diputados para resolverle cualquier cuestión que necesiten, porque ha dicho que su teléfono está disponible para todos ellos las 24 horas.

Ha agradecido a los grupos políticos --excepto Podemos-- su apoyo a la Alianza por la industria. Ha lamentado y criticado que la formación morada haya preferido ir "solos" debilitando así un frente común, algo que "es un lujo que Asturias no se puede permitir".

También ha reprochado al PP que siempre quiera "un trato privilegiado" con sus constantes "ansias de protagonismo" y les ha indicado que "son ellos los que se excluyen de todo". También ha sido muy crítico con el recurso del PP al Estatuto Electrointensivo.