Fernando Simón inaugura el jueves la nueva Escuela de Salud impulsada por el PSOE de Gijón

Archivo - El director del centro de coordinación de alertas y emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, inaugurará este jueves la nueva Escuela de Salud puesta en marcha por la Agrupación Municipal Socialista de Gijón.

La primera sesión se celebrará a las 18.30 horas y consistirá en una charla-coloquio sobre población y salud global en el siglo XXI, en la que Simón abordará temas como las medidas ante futuras pandemias, los efectos del cambio climático en la salud, la salud mental, el papel de las nuevas tecnologías o la sostenibilidad del sistema sanitario público.

La iniciativa, promovida por las secretarías de Salud y Bienestar Social y de Sanidad del PSOE gijonés, dirigidas por Manuel Vallina-Vitorero y David Martínez, respectivamente; busca crear un espacio de divulgación, análisis y debate con expertos que analizarán los principales retos sanitarios y las políticas necesarias para afrontarlos.

"Queremos construir un foro abierto a la ciudadanía para promover propuestas que fortalezcan el sistema público de salud, acercando el debate sanitario a la sociedad", ha afirmado Vallina-Vitorero.