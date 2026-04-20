FestiAmas 2026 recibe 201 candidaturas y selecciona 28 bandas para sus semifinales

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OVIEDO, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Festival y programa de televisión FestiAmas 2026 ha cerrado su fase de preselección con un total de 201 bandas y artistas inscritos. Tras la primera fase de selección, un total de 28 bandas han sido elegidas para participar en las semifinales, que se celebrarán en distintos concejos del Principado, reforzando el carácter itinerante del certamen y su objetivo de acercar la música en directo a toda la región.

Las semifinales tendrán lugar el 16 de mayo en Cangas del Narcea, el 23 de mayo en Mieres, el 30 de mayo en Llanes, el 13 de junio en Laviana, el 27 de junio en Pravia, el 4 de julio en Castrillón y el 25 de julio en Valdés. La final se celebrará el próximo mes de septiembre en Oviedo, en el marco de las Fiestas de San Mateo.

Desde la organización han trasladado su agradecimiento a todas las bandas y artistas participantes, cuyo "esfuerzo, ilusión y compromiso" consideran fundamentales para el desarrollo de este proyecto, que suma catorce años impulsando la música hecha en Asturias.