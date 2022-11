El Festival de Cine arranca este viernes su 60 edición como referencia del cine independiente

GIJÓN, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 60 FICX Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón (FICX) se inaugura este viernes como referencia del cine independiente, a través de 145 películas en 253 proyecciones.

Asimismo, a lo largo de nueve días pasarán por el certamen, que lleva por lema 'Las mejores olas están por venir', más de un centenar de personalidades del cine, además de que se desarrollarán diversas actividades paralelas. Cabe destacar, también, que se exhibirán 51 filmes españoles, 21 de ellos con firma asturiana.

Será el humorista, presentador de televisión, actor, músico, escritor, columnista y médico José Miguel Monzón Navarro, más conocido por su nombre artístico, El Gran Wyoming, quien dé el pistoletazo de salida este viernes, en el teatro Jovellanos, a esta 60 edición.

En el mismo acto inaugural se reconocerán las trayectorias de las actrices y cineastas Maria de Medeiros y Elina Löwensohn, y se proyectará 'Armageddon Time', la nueva película del cineasta estadounidense James Gray, protagonizada por Anne Hathaway, Jeremy Strong y Anthony Hopkins.

Por otro lado, la imagen de esta edición es obra del ilustrador Marco Recuero, con la que alude a que "el FICX nos arrastra a todos como un tsunami de cine y cultura", ha apuntado.

Asimismo, el festival otorga el Premio Especial 60 Aniversario a la actriz, guionista, escritora, compositora y directora Maria de Medeiros (Lisboa, 1965), "por su fructífera y rutilante carrera que la han convertido en una de las cineastas portuguesas más internacionales y más valoradas por público y crítica", según los organizadores del certamen.

Otros de los galardonados en esta edición serán Sonia grande (III Premio Isaac del Rivero); Patricia Ferreira (Premio Comadre de Cine); Dustin Lance Black, Premio Rambal 2022; y Elina Löwensohn (Premio de Honor del Festival).

SECCIÓN OFICIAL A COMPETICIÓN

En cuanto a la Sección Oficial, mantiene su estructura en tres competiciones diferentes: 'Retueyos'; Albar; y Tierres en Trance. La primera de ellas aborda historias sin límites de géneros y formas.

En el festival, como homenaje póstumo además a Jean-Luc Godard, se hará el estreno en España del último largometraje en el que participó como coprotagonista, 'À vendredi, Robinson', de la productora Mitra Farahani.

También podrá verse en el certamen 'Mónica', de Andrea Pallaoro, una historia de un reencuentro familiar entre madre e hija. Asimismo, en 'Pink Moon' se abordará la eutanasia voluntaria, obra de la directora holandesa Floor van der Meulen.

Otro director con presencia en el festival será Hong Sang-soo, que traerá a Gijón 'La novelista', que fue premiada en la pasada edición de la Berlinale.

Otras películas que se proyectarán son: 'Crónica de un amor efímero', del francés Emmanuel Mouret; y 'La mujer de Chaikovski', obra del disidente ruso, exiliado a Francia, Kirill Serebrennikov.

Además, dentro de la sección Tierres en Trance, dedicada a la filmografía de España, Portugal y América del Sur, podrá verse 'Tetuán', que plasma en parte la experiencia de la propia directora, Iratke Fresneda.

También por esa sección pasarán: 'Eami', una experiencia visual "muy potente" de la paraguaya Paz Encina y 'El Reino de Dios', en la que la cineasta Claudia Sainte-Luce "da un paso más en su filmografía", según Díaz.

CORTOS EN COMPETICIÓN

En lo que respecta a la sección de cortometrajes a competición, podrá verse: 'Memories from the eastern front', de Radu Jude y Adrian Cioflânca; 'Bird in the peninsula', de Atsushi Wada; 'Las visitantes', de Enrique Buleo; 'Mistida', de Falcão Nhaga; 'O neno sardiña', de Lucía Estévez; 'Contracampos', de Ramón Lluís Bande; 'La niña martir', de María Pérez; 'La concha', de Leire Apellaniz; 'Castells', de Blanca Camell Galí; 'O teu peso em ouro', de Sandro Aguilar; 'Glimmen', de Ken Rischard; 'Einblick (Insight)', de Emma Braun; y 'El pensamiento mágico', de Eva Saiz.

Entre otros invitados, pasarán por el certamen Tizza Covi, miembro del jurado que también tendrán pases especiales de su última película 'Vera'; Pedro Costa, que presentará un pase especial de 'O sangue'; Albert Serra, que presentará pases especiales de 'Pacifiction' y 'Honor de cavalleria'; Elena López Riera que presentará en pase especial 'El agua'; Pilar Palomero que presentará el pase especial de 'La Maternal'; o Alain Guiraudie, que presentará 'Viens'.

ACTIVIDADES PARALELAS

Además, dentro de la programación complementaria del FICX, están dos exposiciones; la instalación audiovisual 'El sembrador de estrellas', en la que el cineasta Lois Patiño recorre las noches de Tokio (11 al 19 de noviembre en el CCAI) y la exposición de Carteles Alternativos de Cine (4 al 18 de noviembre, en la Sala Astragal del Conseyu de la Mocedá de Xixón).

En el aspecto formativo, se ofrecerá una masterclasses abierta al público y con entrada libre a cargo del maestro del cine portugués Pedro Costa. Habrá además el Taller para Editar Wikipedia.

También habrá las proyecciones de las piezas audiovisuales de la sesión Estamos de cine, producidas por el alumnado del CIFP de Comunicación, Imagen y Sonido de Langreo (CISLAN), que tendrá lugar el día 12, en la Escuela de Comercio; y del cortometraje Lucía (No es no), de Marino Franco, ese día en el CCAI.

En cuanto a las presentaciones que incorpora el programa, el 16 de noviembre en la Escuela de Comercio, se mostrarán las ocho piezas resultantes del taller Ber[de]cine. Diarios de rodaje, creado por ber[de]cine para personas con diversidad intelectual; y el 13 de noviembre se presentará el Proyecto 70 Teclas, en el Toma 3.

Por otra parte, el FICX acogerá también la presentación de tres libros: Niño de mamá, de Dustin Lance Black (Ed. Camelot); Guía de derechos creativos para directores y directoras de cine, un proyecto de ACCIÓN! - Asociación de Directores y Directoras de Cine; y Rebobinando. El libro de la generación del videoclub, de José Fernández Riveiro.