El Festival Fifty-Fifty reivindicará el humor como herramienta poética

Laura Chivite - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

OVIEDO 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Festival Fifty-Fifty de Jazz y Poesía ha comenzado a desgranar sus actividades literarias y de acceso gratuito que formarán parte de su sexta edición. La primera de ellas será 'Poesía con Humor', un encuentro-recital que tendrá lugar el viernes 25 de septiembre, a las 18.00 horas, en la Sala Club de la Factoría Cultural de Avilés, con la participación de Laura Chivite, Carlos Pardo y Sofía Castañón.

La conversación estará moderada por Francisco Castaño. La actividad será gratuita, con entrada libre hasta completar aforo, si bien se recomendará la reserva previa de plaza.

La poesía suele asociarse a cuestiones trascendentes como el amor, la memoria, la identidad o el paso del tiempo. Este encuentro propone poner el foco en una dimensión menos habitual, pero igualmente fértil: el humor. A través de la conversación y la lectura de textos, los participantes explorarán la ironía, la sátira, el absurdo y la comicidad como herramientas literarias capaces de ofrecer nuevas miradas sobre la realidad. La mesa reunirá a autores y autoras con trayectorias y sensibilidades muy diferentes.