El Festival Fifty-Fifty suma tres recitales poéticos gratuitos a una programación que seguirá creciendo

El Festival Fifty-Fifty de Jazz y Poesía, que se celebrará del 25 al 28 de septiembre, presenta su programación ampliada para esta quinta edición, que clausurará la temporada cultural estival en Asturias.

Con una propuesta que une música en directo, poesía, reflexión y diversidad cultural, el festival reafirma su identidad como uno de los eventos más singulares del panorama nacional y europeo. Desde su nacimiento en 2021, el Festival Fifty-Fifty ha apostado por la paridad artística (50% jazz, 50% poesía), la ambición internacional, y el encuentro entre creadores consagrados y emergentes.

Con el apoyo del Ayuntamiento de Avilés, el Principado de Asturias y el Ministerio de Cultura, y distinguido con el Sello de Calidad de la Asociación Europea de Festivales (EFA), el festival transforma cada año la ciudad en un espacio de celebración cultural, diálogo y emoción.

Los recitales poéticos, que tendrán lugar en la Sala Club de la Factoría Cultural, reunirán a premiados poetas, traductores y voces emergentes en tres encuentros que combinan reflexión, diálogo y lectura en vivo.

Uno de ellos de poesía y traducción previsto para el viernes 25 de septiembre con Aurora Luque, Corina Oproae y Francisco Castaño. EEl segundo al día siguiente, 26 de septiembre con 'la música de las lenguas' c on Esther García, Àngels Gregori y Olga Novo. El tercero de los encuentros lleva por título 'Las edades de la poesía', se celebrará el domingo 28 de septiembre con Fernando Beltrán, Laura Ramos y Aroa Moreno Durán.

Además, el festival contará con seis conciertos de jazz. Las entradas para los conciertos están disponibles en uniticket.janto.es y en la taquilla de la Casa de Cultura de Avilés.

Las actividades poéticas son gratuitas hasta completar aforo, si bien se recomienda reservar antes en la página web www.fiftyfiftyfestival.com.

La programación del Festival Fifty-Fifty 2025 se completará con más actividades culturales gratuitas como pasacalles, animaciones, talleres, conciertos infantiles, masterclass y una exposición. El Festival Fifty-Fifty invita a disfrutar de cuatro días de música, poesía y emoción, en un ambiente íntimo y cercano, con una programación que trasciende géneros y fronteras.