El Festival Internacional de Magia de Asturias llega a Siero con espectáculos gratuitos este fin de semana

El Festival Internacional de Magia de Asturias llega a Siero este fin de semana. Foto de la presentación por parte de la concejala de Cultura, Recursos Humanos y Policía Local, Aurora Cienfuegos junto a José Armas, mago y organizador del evento. - SIERO

OVIEDO, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero ha presentado este lunes la programación del X Festival Internacional de Magia de Asturias, que se celebrará este fin de semana en el marco de un certamen que también recala en Pravia y Corvera.

La concejala de Cultura, Aurora Cienfuegos, ha detallado un programa con actividades en distintos puntos del municipio, que comenzará el viernes 8 de mayo con un espectáculo familiar del Mago Márkez en el parque del Casino de Lieres, a las 17.00 horas. La actuación se repetirá a las 19.30 horas en la Plaza del Ferroviario de El Berrón.

El sábado 9 de mayo, el Teatro Auditorio de Pola de Siero acogerá la Gala de Magia a las 19.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo. En ella participarán Javi Cruz & Anahí, Adrián Carratalá, Luis Macías y Héctor Sansegundo.

El festival se cerrará el domingo 10 de mayo en Lugones con un espectáculo de mentalismo de Greca de Blas, a las 19.30 horas, en el Centro Polivalente Integrado, con entrada libre hasta completar aforo.