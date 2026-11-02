El Festival Internacional de Videoclips de Oviedo celebra su séptima edición del 3 al 7 de noviembre

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Europa Press Asturias
Publicado: lunes, 2 noviembre 2026 10:21
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   OVIEDO, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

   El Festival Internacional de Videoclips de Oviedo (FIVO) celebrará del 3 al 7 de noviembre su séptima edición con proyecciones, talleres, encuentros profesionales y conciertos, con especial atención a los nuevos creadores y al talento audiovisual asturiano.

   Entre las actividades previstas figuran una sesión de videoclips de jóvenes realizadores, un encuentro sobre los procesos creativos del sector y las proyecciones de las secciones Oficial y Asturias, esta última dedicada a trabajos vinculados a artistas y creadores del Principado.

   El festival concederá el Premio Mujer y Videoclip a Virginia Rita, directora de videoclips y directora de fotografía, que participará en un encuentro con el público el viernes 6 de noviembre. Ese mismo día, el programa incluye una charla con la poeta y creadora audiovisual Sofía Castañón, otra con el fotógrafo y músico Javier Bejarano y un concierto de Parquesvr en Tribeca Live.

   La programación concluirá el sábado 7 con la presentación de un videoclip colectivo realizado en un taller de cine artesanal, la actuación de la artista asturiana Zero Castigo y las proyecciones de la Sección Asturias en los Cines Foncalada, antes de la entrega de premios. El festival está organizado en colaboración con la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo.

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