El Festival Mediu Güeyu regresa a Rozaes este viernes con talleres, conciertos y proyecciones

OVIEDO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Rozaes arranca este viernes la celebración de la XIV edición del Festival Mediu Güeyu con el II Concurso de Videoclips Mediu Güeyu, en el que se proyectarán en pantalla grande las trece obras finalistas. La programación del evento, que dura dos días, incluye conciertos, exposiciones, talleres, concursos y cine.

Según han informado los organizadores, el viernes, tras la proyección del corto documental Toto, el Manisero, se llevará a cabo la entrega de premios durante la Gran Gala presentada por Janire Mañes y Azaila F. Torreiro. El jurado del concurso está compuesto por profesionales del mundo audiovisual.

La jornada del sábado ofrecerá actividades continuas y por turnos a lo largo de todo el día. Entre ellas, destacan la proyección en bucle de cortometrajes como Lapatza, All you need is Love, Huracán y Tumbas vecinas, que podrá verse desde el viernes. También se podrá recorrer la instalación de vídeo realizada por María Arce y Tilo Martín, que propone un itinerario experimental por el pueblo mediante grabaciones y fotografías antiguas y actuales proyectadas sobre la pared de la cuadra.

Los amantes de la fotografía podrán visitar dos exposiciones abiertas durante todo el festival: una muestra de imágenes de Rozaes a lo largo del tiempo, realizada con fotografías tomadas por vecinos con la colaboración del fotoperiodista gijonés Luis Sevilla, y Hija del vendaval, de la fotógrafa afincada en Piloña Ana Laguarta.

Por la mañana del sábado se impartirá un taller de Mazcaraos a cargo de la Asociación de Vecinos de Rozaes, que permitirá conocer la historia de esta tradición y elaborar una máscara y un picornio. Además, se proyectará el documental Ainda Maruxa, de María Romero, y a la hora del vermú actuará el trovador gijonés Pablo Und Destruktion, quien acaba de publicar su sexto disco, Te quiere todo el mundo.

La programación de la tarde incluye dos proyecciones cinematográficas: el último documental de José Luis Guerín, Historias del buen valle, que retrata la vida en un barrio periférico de Barcelona y que contará con la presencia telemática del director para dialogar con el público, y El Mohicano, thriller de Frédéric Farruci sobre un cabrero corsa que recibe la visita de la mafia, con encuentro con el público del propio director.

La noche cerrará con música en vivo. Tras la cena, el grupo de swingcore La Morgue ofrecerá un concierto que fusiona Horror Punk, Psychobilly y Swing, seguido de la sesión de la DJ colombiana Flama Rosa, que mezclará estilos que van del drum and bass al techno, pasando por pop y cumbia.