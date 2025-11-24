La festividad de Santa Catalina celebra la excelencia académica y el legado histórico de la Universidad de Oviedo

Momentos previos a la celebración de la Festividad de Santa Catalina de Alejandría en la Universidad de Oviedo. - EUROPA PRESS

La Universidad de Oviedo celebra este lunes el acto de Santa Catalina de Alejandría con la conferencia magistral de Alfonso Palacio, director adjunto del Museo del Prado, y la entrega del premio al mejor expediente Universidad de Oviedo-Unicaja a Juan Villazón Vallina. Momentos previos a la celebración, el rector, Ignacio Villaverde, ha destacado la calidad del alumnado y el compromiso de las instituciones y empresas que apoyan los premios de fin de grado.

Villaverde ha puesto en valor la importancia del acompañamiento del tejido social y empresarial en la formación de los estudiantes y la proyección de la universidad: "Estos premios tendrían muy poco sentido a nuestros mejores estudiantes no les acompañasen la sociedad civil, empresas, instituciones públicas y privadas que nos apoyan y muestran su apoyo". "Es un día muy bonito", ha señalado.

Según Villaverde, "la Universidad de Oviedo siempre ha avanzado" y ha asegurado que su futuro "va a ser mucho más brillante que su presente". "Estamos en un constante propósito de la mejora. En eso consiste la innovación. En una universidad nunca se puede parar. Siempre tiene que avanzar", ha insistido Villaverde.

VÍNCULOS CON EL MUSEO DEL PRADO

Al rector le ha acompañado el director adjunto del Museo del Prado, Alfonso Palacio, que ha avanzado que en su confenrencia hablará del vínculo entre esta institución y la Universidad de Oviedo como "lugares de historia y de memoria". Palacio ha explicado que "la historia es un poco la parte más intelectual del discurso en torno a lo que puede ser el recorrido de una institución a lo largo de los siglos y la memoria atiende casi siempre a factores más emotivos o emocionales".

Junto a esto, Palacio ha hecho un llamamiento a la relevancia de las humanidades en la sociedad actual: "Estamos en un tiempo tan deshumanizado y tan inhumano que si hace falta algo ahora mismo en este mundo es que las humanidades vuelvan otra vez a reengancharse y aportar todos esos valores que son valores de concordia y de paz". "Para mí es un honor el que se me haya invitado a dar esta conferencia en el acto de Santa Catalina", ha apuntado.

PREMIO AL MEJOR EXPEDIENTE

Juan Villazón Vallina, de Villaviciosa, recibirá este lunes el premio al mejor expediente Universidad de Oviedo-Unicaja por su trayectoria en Filosofía. "Es un privilegio haber estudiado en la Universidad de Oviedo y terminar de esta manera es evidentemente una alegría muy grande", ha comentado.

Tras completar su grado, ha iniciado un máster en el University College de Londres y planea continuar su carrera académica con un doctorado, con la intención de regresar a Asturias para ser profesor universitario: "Me gustaría mucho después de trabajar unos años fuera de España, regresar aquí y ser profesor de universidad".