El FICX dedicará una retrospectiva a la obra cinematográfica de la directora francesa Axelle Ropert

Publicado 08/10/2019 16:35:27 CET

La cineasta presentará en Gijón dedicado a su obra en España

GIJÓN, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La 57 edición del Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón (FICX) repasará durante el próximo mes de noviembre la obra de la cineasta francesa Axelle Ropert, considerada una de las nuevas voces más destacadas del cine francés contemporáneo.

Según una nota de prensa de la organización del certamen, Axelle Ropert (París, 1972) comenzó su carrera como crítica de cine en las conocidas revistas 'La lettre de cinéma' y 'Les inrockuptibles', para encauzar su trabajo posteriormente hacia el guión y la actuación.

En ambos campos ha trabajado en varias ocasiones junto a su colaborador habitual y compañero, Serge Bozon, destacando en filmes como 'La France' (2007), ganadora del Premio Jean Vigo y participante en la Sección Oficial del FICX 2007.

No obstante, será en el terreno de la dirección donde el FICX pondrá su foco. Ropert llegará a Gijón presentando tres largometrajes inéditos en las salas de exhibición españolas: 'The Wolberg Family' (2009); 'Miss and the Doctors' (2013); y 'The Apple of my Eye' (2016).

Los tres largometrajes serán introducidos por la propia directora, que estará presente en Gijón para comentarlos con el público del FICX en diferentes encuentros.