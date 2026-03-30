Fiesta de los Güevos Pintos en Siero: La Pola recupera el tradicional desfile el 7 de abril

El alcalde de Siero, Ángel García, presenta el programa de los Güevos Pintos,, acompañado por la concejala de Festejos, Mercados y Bienestar Animal, Ana Nosti - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero ha recuperado en 2026 el desfile de los Güevos Pintos, que se celebrará el martes 7 de abril, festivo en el municipio. Junto al desfile, La Pola acogerá un mercado artesano en una jornada que comenzará a las 9.30 horas con la tradicional alborada.

El alcalde de Siero, Ángel García, ha presentado la programación de esta festividad, acompañado por la concejala de Festejos, Mercados y Bienestar Animal, Ana Nosti. A partir de las 9.30 horas se celebrará la alborada, que recorrerá las calles de la villa acompañada por dos parejas de gaita y tambor. También desde primera hora 30 artesanos y artesanas venderán los óvalos decorados en las jaimas instaladas en el parque Alfonso X.

A las 11.00 horas, los cabezudos tomarán el centro de La Pola para animar la mañana. A mediodía, a las 12.00 horas, se celebrará la tradicional bendición a cargo del párroco de Pola de Siero Fermín Riaño, un acto que estará amenizado por el grupo folclórico El Ventolín.

Seguidamente tendrá lugar el ya tradicional pinchazo de barril y escanciado de sidra, ofrecido por los Amigos del Roble. La programación de tarde dará comienzo a las 17.30 horas con el gran desfile, que se recupera. Partirá de la calle Ramón y Cajal y continuará por Celleruelo y Florencio Rodríguez. Abrirán la comitiva los Sidros de Valdesoto, seguidos por ocho grupos del concejo de Siero, tres carrozas de Valdesoto, el tradicional ramu y los cabezudos. El recorrido culminará con la emblemática danza prima en el entorno de la plaza del Ayuntamiento.

La jornada festiva concluirá a las 21.00 horas con una verbena en la calle Alcalde Parrondo, amenizada por la orquesta gallega Olimpus. Actividades para niños Durante la rueda de prensa, la edil de Festejos anunció que habrá 4 hinchables para los más pequeños en la plaza cubierta con motivo de las fiestas, los días 3,4 y 5 de abril, de 17.00 a 20.00 horas.